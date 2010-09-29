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Yaşam

Playbook mu, iPad mi?

İşte Blackberry'nin Playbook'u ile, Apple'ın iPad'inin azvantajları ve dezavantajları.

29 Eylül 2010 03:00

T24- BlackBerry akıllı telefon üreticisi Research In Motion (RIM), San Francisco’da gerçekleşen BlackBerry Geliştiriciler Konferansı DEVCON 2010’da BlackBerry PlayBook tablet ve BlackBerry Tablet OS işletim sistemini tanıttı. 
         

Blackberry'nin Playbook'u mu, Apple'ın iPad'i - FOTO GALERİ


Büyük ölçekli kurumların yanı sıra kişisel kullanım için de uygun olan BlackBerry PlayBook, Apple'ın iPad'ine rakip oldu.


PlayBook, kullanıcılara zengin bir web taraması, çoklu görev olanağı, yüksek multimedya performansı gibi özellikler sunuyor. BlackBerry PlayBook’un 2011 yılı başında ABD’de, 2011 yılının 2. çeyreğinde ise uluslararası pazarlarda sunulması bekleniyor. Bu nedenle fiyatı henüz belli değil.


PlayBook, 7 inç boyutunda 1024x600 piksel çözünürlüklü dokunmatik ekrana, 1 GHz işlemciye ve  1GB RAM’e sahip. Ayrıca iPad’in aksine önünde ve arkasındaki kameralarla fotoğraf çekme ve Skype gibi programlarla görüntülü konuşma imkanı sağlıyor.

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