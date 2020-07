PlayStation ücretsiz oyunları açıkladı

PlayStation Plus Haziran ayı ücretsiz oyunları belli oldu. İşte Sony’nin PS Plus üyeleri için ücretsiz hale getirdiği oyunlar…

Her ay olduğu gibi bu ay da Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony PlayStation Plus (PS Plus) üyelerine ücretsiz olarak sunacağı oyunları açıkladı.

Şirketten konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre, Call of Duty WWII ve Star Wars Battlefront II, Haziran ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak.

26 Mayıs’ta PS Plus üyeleri tarafından ücretsiz bir şekilde cihazlarına indirilebilir hale getirilen Call of Duty WWII için bu süre 6 Temmuz’da son bulacak.

Battlefront 2 ise 2 Haziran itibarıyla indirilebilir olacak. Bu yapımı ücretsiz olarak indirmek için belirlenen son tarih de 6 Temmuz 2020.

Geçtiğimiz ay PS Plus oyunlarını beğenmeyen kullanıcılar dijital ortamda imza kampanyası başlatmıştı.

Şirket Mayıs ayında Cities Skylines ve Farming Simulator isimli oyunları PS Plus aboneleri için ücretsiz hale getirmişti.