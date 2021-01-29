PlayStation Plus, Şubat 2021 oyunları açıklandı

PlayStation Plus Şubat 2021 ücretsiz oyunları "Destruction AllStars", "Control Ultimate Edition" ve "Concrete Genie" olarak açıklandı.



Sony tarafından PlayStation Plus Şubat 2021 için ücretsiz oyunlar açıklandı. Sunulacak oyunlar ise Destruction AllStars, Control Ultimate Edition ve Concrete Genie.

Öncelikle Destruction AllStars tamamen yeni bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. PS5 için özel olan oyunda araçları çarpıştırıyorsunuz. Oyunun PS Plus kullanıcıları için 2 Şubat ile 5 Nisan tarihleri arasında oynanabilir olacağını belirtelim. Normalde yeni nesil oyun konsolunun çıkış oyunlarından birisi olan oyunun bu anlamda tanıtımı da yapılmış olacak.

Bu üçüncü şahıs aksiyon-macerada doğaüstü yeteneklerde ustalaşacağınız ve şekil değiştiren bir yan silah kullanacağınız Remedy Entertainment oyunu Control Ultimate Edition ise, hem PS4 hem PS5 uyumluluğuna sahip.



Sihirli bir boya fırçası aldığınız ve kirli Denska kasabasını eski parlak ve hareketli sahiline döndürdüğünüz Pixelopus oyunu Concrete Genie ise PS4 başlığı olarak geliyor.

2 Şubat itibarıyla sunulacak PlayStation Plus ücretsiz oyunlarını kütüphanenize eklemek için 1 Mart tarihine kadar süreniz olacak. Hala PS Plus Ocak 2021 oyunlarını arşivinize katmadıysanız elinizi çabuk tutmanızı öneriyoruz.