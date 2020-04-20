PlayStation 5'in tanıtımı mayıs ayında mı yapılacak?

PlayStation 5 için geri sayım tüm heyecanıyla sürerken, bugün ortaya atılan yeni bir iddia, sonbaharda tanıtılması beklenen PS5’in mayıs ayında gün yüzüne çıkabileceğine işaret etti.



Sony’nin yedi yıllık bir bekleyişin ardından sunacağı yeni oyun konsolu PlayStation 5, sahip olacağı birbirinden etkileyici özelliklerle oyun dünyasında bir çağı kapatıp, yeni bir çağ açmaya hazırlanıyor.



Japon şirket, geçtiğimiz ay YouTube üzerinden gerçekleştirdiği sunumda, PlayStation 5’in tüm spesifikasyonlarını açıklamıştı.

PlayStatin 5'in özellikleri

Webtekno'nun haberine göre; AMD’nin RDNA 2-tabanlı işlemcileri, Ray Tracing, 16 GB GDDR6 RAM, SSD ve geriye dönük uyumluluk, yeni nesil oyun konsolunda göreceğimiz etkileyici özelliklerden sadece birkaçı.

TIKLAYIN - PS5 kontrolcüsü DualSense görücüye çıktı



Ek olarak, kısa bir süre önce de PS5’in DualSense adındaki yeni oyun koluna da detaylı bir bakış atmıştık. Tüm bunları düşününce; konsol hakkında zaten bilgi sahibiyiz diyebiliyoruz ancak henüz PS5’in kasa tasarımı bilinmiyor.

XBox da Mayıs ayını düşünüyor

Bugün VGC’nin, Sony’e yakın isimsiz bir kaynağa dayandırarak yaptığı haberde ise şirketin PS5’i Mayıs 2020’de tanıtmayı planladığı iddia edildi.



Haberde ayrıca Microsoft'un da Xbox Series X’in lansmanı için mayıs ayını düşündüğü belirtiliyor. Şirketlerden birinin aldığı bu karar, diğerini de tetiklemiş olabilir. Eğer söz konusu iddialar doğruysa, önümüzdeki ay iki yeni oyun konsolunu aynı anda vitrine çıkarken göreceğiz.

Fiyatı 499-549 dolar arası olacak

Bloomberg, geçtiğimiz hafta sayfalarına taşıdığı bir haberde, Sony’nin Mart 2021'de sona eren mali yılda beş ila altı milyon adet PlayStation 5 üretmeyi planladığını öne sürmüştü. Aynı haberde yeni oyun konsolu için düşünülen fiyatın 499 dolar ila 549 dolar arasında olduğu da ifade edilmişti.

Bilindiği üzere 18 Nisan tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle oyun konsollarına yüzde 5 ila 50 arasında değişen ek gümrük vergisi getirilmişti.