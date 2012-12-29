'Plastikteki maddeler erkeklik fonksiyonuna zarar veriyor'

Genellikle kadınların erken menopaza girmesinden bahsedilse de, erkekler de andropoza giriyor ve çeşitli sorunlar yaşıyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nden Prof. Dr. Tansu Küçük, henüz baba olmayan erkeklerin plastik kaplarda sıcak içecek içmemelerini belirterek, erkeklik fonksiyonuna zarar verdiğini açıkladı.

acibadem.com.tr'de yer alan habere göre, andropozun erkeklik hormonlarındaki düşüşle birlikte, cinsel ve fiziksel aktivitenin azlığıyla ve en önemlisi de sperm azalması ile ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Küçük, şunları ekledi:

"Henüz baba olmayan erkekler, plastik kaplarda sıcak içecek içmemeli. Çünkü 'bisfenol’ ve ‘ftalat’ içeren plastik paketler, pet (Poli Etilen Tereftalat) şişeler, östrojen yani kadınlık hormonu ve benzeri maddeler açığa çıkararak erkeklik fonksiyonuna karşı çalışır. Sıcak suyla karşılaşan plastikler normalden 55 kat fazla bisfenol salgılar"

'30 yaşında da başlayabiliyor'

Prof. Dr. Küçük, genellikle 50 yaşından sonra başlayan bu andropozun, 30 yaşında bile görülebileceğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Dünya Sağlık Örgütü 11 yıl sonra çıkardığı yeni rehberde normal sperm sayısını 5 milyon daha aşağıya çekti. Yeni çalışmaların sonuçlarına göre günümüzde 15 milyon spermi olan erkeği normal kabul ediyoruz. Oysa bu değerin geçen yüzyılda 200 milyon civarında olduğu biliniyor. "Çocuğumuz olmuyor" diyerek başvuran çiftlerin ortalama yüzde kırkında sperm sayısıyla ilgili sorun ortaya çıkıyor.

Henüz 30 yaş civarında olan bu genç erkeklerin yarısında 60-70 yaşındaki erkeklerin sperm sayılarına rastlanıyor ve tedavi edilemiyor, aksine yıllar içinde sperm bulguları daha da kötüye gidiyor. Hormonları ya da cinsel aktivitesi normal olsa da bu durum erken menopoza eşdeğer bir erken andropoz olarak kabul ediliyor."

Erkeklik fonksiyonu için zararlı maddeler

Sperm sayısındaki hızlı düşüşün ve andropoz bulgularının daha genç yaşlarda görülmesinin nedenini çevre kirliliği ve kimyasal maddeler olarak belirten Küçük, bu konudaki şunları belirtti:

-“Bisfenol A” ve “ftalat” içeren plastik paketler, pet (Poli Etilen Teleftalat) şişeler estrojen, yani kadınlık hormonu, benzeri maddeler salgılayarak erkeklik fonksiyonlarına karşıt çalışıyor.

-Özellikle plastik paketiyle mikrodalgada ısıtılan hazır yiyecekler daha fazla bisfenol salgılıyor.

-Sıcak su ile karşılaşan plastikler normalden 55 kat fazla bisfenolu ortama vermiş oluyor.

Soğukken saatte 0,2-0,8 nanogram olan ftalat salınımı, sıcak su ile temasından sonra saatte 8-32 nanograma yükseliyor. Önce sıcak su ile yıkanıp sonra içine soğuk su konulsa bile bu salınım oranı değişmiyor.

-Ayrıca tarım ilaçları, hormonlu et ve besinler ve deterjanlar da benzeri etkiler gösteriyor.

-Testis ameliyatı geçirenlerde, kanser kemoterapisi alanlarda, kilo fazlası olanlarda ve çevre kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde yaşayanlarda bu etkiler daha da fazla ve hızlı olabiliyor.

'20’li yaşlarda sperm sayımı yapılmalı'

Ergenliğin tamamlanıp erişkinliğin başladığı 20’li yaşlarda ise sperm sayımı yapılması önerisinde bulunan Küçük, “Yaptırdıkları test sonucunda 15 milyondan az spermi olanlar sperm dondurmayı düşünmelidir. Böylece ileride normal yoldan ve hatta tüp bebekle bile çocuk sahibi olamayacak duruma düşülürse saklanmış sperm kullanılabilir.

Ayrıca, vazektomi yaptıracak olanlar, kanser için kemoterapi alacak olanlar, testislerinden ameliyat olacak olanlar da bu işlemler yapılmadan önce sperm dondurarak ilerideki bebeklerini garanti altına alabilirler” dedi.

'Andropoz bulguları saptayanlar aile kurmalı'

Erken andropoz bulguları saptanan bir erkeğin aile kurmakta acele etmesini ya da sperm saklatmasını öneren Küçük, yaşlanan erkekte andropozun saptanma kriterleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Erkeklerde erken andropoz varlığını düşündürecek bazı bulgular vardır. St. Louis ADAM (Androgen Deficiency in the Aging Male - Yaşlanan Erkekte Andropoz) kriterlerine bakacak olursak, aşağıda sıraladığımız kriterlerden bir veya ikincisinin tek başına, ya da diğer kriterlerden dört tanesinin birlikte görülmesi, andropoza girildiğine ilişkin teşhis konulmasını sağlıyor"



Erkeklerde erken andropozun belirtileri

- Cinsel dürtünün azalması.

- Daha az sertleşme olması.

- Günlük yaşam enerjisinde düşüş olması.

- Güç ve dayanıklılığın azalması.

- Boy kısalması.

- Hayattan daha az zevk alınması.

- Üzgün ve depresif olunması.

- Spor yeteneklerinin azalması.

- Yemekten sonra uyuklanması.

- İş performansının düşmesi.