Plastikler 1 saniyede üretiliyor, 1000 yılda toprağa karışıyor...

Küresel ısınma, enerji kaynaklarının azalması gibi konular tüm dünyada en çok endişe yaratan konular arasında yer alıyor. Ancak aşırı ve bilinçsiz tüketim nedeniyle her yıl yüz milyarlarca plastik poşet, pet şişe ve birçok ürün doğaya salınıyor.

Bilinçsizce çevreye atılan plastik çöpler hem çevreyi kirletiyor hem de yüz binlerce deniz hayvanının yok olmasına yol açıyor. Dünya petrolünün yaklaşık yüzde 8’i de sadece plastik ürünlerin imalatı için kullanılıyor.

Planetescope adlı sitenin verilerine göre, dünya genelindeki irili ufaklı mağazalardan yapılan alışverişler nedeniyle 500 milyar civarında plastik poşet piyasaya sürülüyor. Batılı ülkelerin birçoğunda bu poşetlerin önemli bir kısmı geri dönüşüm yöntemiyle geri kazanılırken, gelişmekte olan ülkelerde ise bu durum tam tersi.

Sitenin İngiliz ‘Reuse it’ adlı derneğin araştırmalarına dayandırdığı bilgilere göre, tüm dünyada saniyede 16 bin civarında plastik poşet dağıtılıyor. Bir plastik poşetin üretim süresi yalnızca 1 saniye iken, mağazalar ile tüketiciler arasındaki el değiştirme süresi sadece 20 dakika. Ancak, doğaya atılan plastiklerin toprağa karışma süresi ise ortalama 400 yıl. Bazılarında bu süre 1000 yılı buluyor.

Plastik poşet ve pet şişe gibi ürünlerin temel ham maddesi petrol olduğundan, dünyadaki petrol tüketiminde ve enerji kaynaklarının azalmasında önemli rol oynuyorlar. Conso Globe adlı kuruluşun verilerine göre de, tüm dünyada üretilen plastik ürünlerin toplamı 260 milyon tonu buluyor. Dünyada petrollerinin yüzde 8’i de plastik madde üretiminde kullanılıyor.

Plastik maddelerin geri dönüşümünün sağlanması ise petrol tüketiminin azaltılmasında önemli rol oynuyor. 1 ton plastik maddenin geri dönüşümü sayesinde yaklaşık 2 bin 500 litre petrol tasarrufu yapılabiliyor.

Plastik poşetler ve ya diğer plastik atıkların canlılara verdiği zarar ise oldukça büyük. Akdeniz’de 250 milyar civarında plastik atık olduğu tahmin edilirken, sadece Fransa sahillerine yılda 126 milyon plastik poşet birikiyor.

Plastik maddeleri avlandıkları canlı türleriyle karıştıran yüz binlerce deniz canlısı ise yok oluyor. Kuşlarda ise bu durum daha da vahim ve her yıl milyonlarca kuş yuttukları plastik maddelerden ötürü telef oluyor.