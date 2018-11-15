"Plastik poşetlere ücret getirecek kanun teklifinde yaban hayatı koruma alanlarından yol geçirmeyi planlıyorlar"

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM’ye sunuldu. AKP’li milletvekillerinin imzasıyla sunulan Torba Kanun Teklifi, kamuoyuna “plastik poşetlerin ücretli olması” şeklinde sunuldu. Ancak teklifte 'doğa talanına' yol açacak düzenlemelere de dikkat çekildi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre düzenleme yasalaşırsa Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu alınmayan projelere, isim değiştirerek “ÇED olumlu raporu” başlığıyla verilecek.

Torba teklifi değerlendiren avukat Mehmet Horuş, “Bu kadar büyük kirlilik poşete sığmaz” dedi. Düzenlemenin geri dönüşü olmayan tahribatlara neden olacağını ifade eden Horuş, “ÇED raporu alınmayan projelere ilişkin bir algı oluşturuluyor. İsim değişikliği yaparak sanki ÇED için gerekli incelemeler yapılmış gibi bir izlenim yaratılması amaçlanıyor. Türkiye’de mevcut ÇED raporları zaten çok kötü hazırlanıyordu. Şimdi bir de böyle bir kavram kargaşası ile ÇED süreci iyice çürütülüyor. Kamuoyu yanıltılıyor” ifadelerini kullandı.



Yaban hayatı koruma alanlarına inşa edilecek yapılara ilişkin düzenlemeye ilişkin de Horuş, “Bu alanlara çivi bile çakılmaması gerekirken şimdi yol geçirmeyi planlıyorlar. Bu düzenleme, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na da açıkça aykırı” dedi.



Kıyı Kanunu’nda yapılması planlanan düzenlemeyi de eleştiren Horuş, “Kıyılarımızı ve denizlerimizi enerji sektörünün kullanımına açacaklar. Türkiye’de enerji üretiminde ciddi bir arz fazlalığı varken sularımızın bu sektörün kirliliğine teslim edilmesi kabul edilemez. Kıyı Kanunu’nda düzenleme yapılması yetmez. Uluslararası anlaşmalara da aykırı” şeklinde konuştu.