Plastik makyajla üç saatte Sadri Alışık oldu

“Yaşamdan Dakikalar” ekibi, 5 Nisan 1925 doğumlu Sadri Alışık için bir sürpriz hazırladı, “Yalan Dünya”nın Emir’i Sarp Apak’ı plastik makyaj yöntemiyle Alışık’a benzeterek stüdyoda ağırladı. Makyaj sanatçısı Derya Ergün’ün tam üç saatte tamamladığı makyajla Alışık’a benzetilen Apak, program yorumcuları Nebil Özgentürk, Hıncal Uluç ve Sunay Akın’ı “Dostlardan selam getirdim” diyerek selamladı.

Hürriyet'in haberine göre, Skytürk360’ta yayınlanan “Yaşamdan Dakikalar” bu akşam saat 21:15’te ekrana gelecek ve pazar günü saat 10:00’da tekrar edilecek bölümünde ilginç bir doğum günü kutlamasına imza attı. Hıncal Uluç, Nebil Özgentürk ve Sunay Akın’ın sunduğu program ekibi, günler öncesinde 5 Nisan 1925 doğumlu Sadri Alışık’ın doğum günü anısına özel bir anma yapmak istedi. Çolpan ılhan ve Kerem Alışık’ın da daha önce “Yüzü Sadri Alışık’ın gençliğine çok benziyor” dediği Sarp Apak’a makyajla Sadri Alışık’a benzetilmesi için teklif götürüldü. Teklifi kabul eden Apak’la makyöz Derya Ergün birkaç kez makyaj provası yaptı. Özel peruk hazırlandı. Ve çekim günü tam üç saat süren makyaj sayesinde “Yalan Dünya”nın Emir’i şaşırtıcı biçimde Sadri Alışık’a benzedi.

Kültür Sanat içerikli programın sohbetli dakikaları sürerken aniden stüdyoya giren genç oyuncu, Alışık’ın filmlerinde çokça kullandığı “Maaşallah maaşallah iyisiniz gençler!” repliğiyle ekibi selamladı. Sonrasında Sadri Alışık’ın aşağıdaki dizelerle başlayan biyografi şiirini okudu:

Paşabahçe’de doğmuşum

Sayı bilmişim sünnet olmuşum

Koynumda pabuçlarım

Uyanık uykular uyumuşum arife geceleri

Uluç, Özgentürk ve Akın’ın şaşkın bakışları arasında Alışık’ın vücut dilini de kullanarak doğum günü anısına hazırlanan minik oyunu oynayan Sarp Apak, stüdyoya gelen makyöz Derya Ergün’ün peruğunu, makyajını ve bıyığını sökerek çıkarmasıyla eski haline döndürüldü.

Çok mutlu oldum, onur duydum

“Yaşamdan Dakikalar” programına Sadri Alışık rolüne bürünerek konuk olan Sarp Apak, çekim sonrası şunları söyledi: “Çok mutlu oldum. Onur duydum. Benim amacım da bu büyük ustalarımız gibi sanatı en güzel şekilde icra etmek ve kalıcı olmak. Yıllardan beri Sadri Alışık’a benzetilirdim. Nebil Abi beni aradığında bu teklifi heyecanla kabul ettim. Sadri Alışık ile doğum gününde böyle bir rabıta kurabilmek benim için çok güzel bir fırsattı.”

Neco'da Alışık ve Bora anısına şarkı söyledi

Gelişim Orkestrası’ndan ayrıldıktan sonra ilk kez “Yaşamdan Dakikalar” programına konuk olan Neco da Sadri Alışık anısına bir şarkı söyledi. “Hayatta en sevdiğim insanlardan biriydi. Sadri bu şarkıyı çok severdi” diyerek hem Sadri Alışık hem de onun doğum gününde ölen Ekrem Bora için “şimdi Uzaklardasın”ı seslendirdi.

Bu maharetinle yüz nakli de yaparsın

Birdenbire Sarp Apak’ı Sadri Alışık makyajıyla stüdyoda gören Hıncal Uluç, makyöz Derya Ergün’e “Sen bu maharetinle yüz nakli de yaparsın” diye takıldı.

Sarp Apak, bu özel çekime Sadri Alışık’ın “Ah Güzel İstanbul” filmindeki karakteri Haşmet ıbriktaroğlu’nun kostümüne benzeyen palto, şapka ve atkı ile katıldı.



