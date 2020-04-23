'Plastik Devrim': Seks oyuncaklarına ilgi salgın sırasında rekor seviyede artıyor

Dünyanın önde gelen seks oyuncağı satıcılarından Sex Doll Genie, Koronavirüs salgını sırasında ürünlerine olan talebin ciddi artış gösterdiğini ifade etti.

Şirket, heteroseksüel çiftler için satışlarının geçmiş nisan aylarına kıyasla şimdiden yüzde 33.2 arttığını duyurdu. Sex Doll Genie, şubat ve mart aylarında da rekor kırdıklarını belirtti.

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Şubat ve mart ayları arasında erkek kullanıcıların verdiği siparişlerin normal ortalamanın iki katının üstüne, yüzde 51.6'ye çıktığı bildirildi. Aynı süreçte ise kadınlara yapılan satışlar yüzde 15.8 artış gösterdi.

Sex Doll Genie'nin CEO'su Janet Stevenson, "Şişme seks oyuncağı endüstrisinin Covidd-19 pandemisi sırasında bir devrim yaşadığını görüyoruz" dedi.

Stevenson, "Beraber karantinada olan çiftler yeni şeyler denemeye daha açık gibi duruyor. Şu anda Tinder gibi randevulaşma aplikasyonu kullanmak istemeyen bekarlar da bunu güvenli bir alternatif olarak görüyor" dedi.