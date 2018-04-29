T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji
BBC Türkçe

Plastik atıklardan yol yapıldı

İngiltere'de bir şirket, plastik atıkları kullanarak yol yapıyor. Yeni yöntemin hem atıklar için bir çözüm olabileceği hem de petrol tüketimini azaltabileceği belirtiliyor.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'de bir şirket, plastik atıkları kullanarak yol yapıyor. Yeni yöntemin hem atıklar için bir çözüm olabileceği hem de petrol tüketimini azaltabileceği belirtiliyor.

"Plastik yol" fikri İngiliz mühendis Toby McCartney'e ait.

McCartney, plastik yol fikrini kızından esinlenerek geliştirmiş. Okulda öğretmeni kızına, "Okyanuslarımızda ne yaşar?" diye sormuş. Kızı da elini kaldırmış, "Plastik, öğretmenim" diye yanıt vermiş. McCartney, "Çocuğumun böyle bir dünyada büyümesini istemiyorum" diyor.

McCartney, sonra Hindistan'da bazı mahallelerde halkın çukurları, plastik atıklarla doldurup bunları eriterek kapattığını hatırlamış ve kendi tekniğini geliştirmiş.

Toby McCartney, karışımın içeriğinin ticari sır olduğunu söylüyor.

Normalde yollar, yüzde 90 taş, kireçtaşı ve kumdan oluşuyor.

Yaklaşık yüzde 10 oranında da zift kullanılıyor.

Zift ham petrolden elde ediliyor. McCartney'nin yönteminde, ziftin yerini büyük oranda minik plastik topaklar (pelet) alıyor.

Bu plastik topaklar evlerden ve iş yerlerinden toplanan plastik atıklardan yapılıyor. Bunlar işlenerek plastik topaklara dönüştürülüyor. Plastikler daha sonra asfalt fabrikasında, taş ocağından elde edilen taşlarla, bir miktar zifte ekleniyor.

Dünyada 40 milyon km yol var. Bu yollar yüz milyonlarca varil petrol kullanılarak yapılıyor.

McCartney'nin plastik asfaltı, İngiltere'nin kuzeybatısındaki Cumbria kentinde denendi. McCartney, plastik yolların asfalt yollara kıyasla çok daha ucuz ve dayanıklı olduğunu söylüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YeniToby McCartneyMcCartneyOkuldaKızıHindistanBuBunlarPlastiklerCumbria

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24