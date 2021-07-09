Plastik atık ithalatına getirilen yasak kaldırılıyor

Polietilen atık ithalatına 18 Mayıs'ta Resmi Gazete'yle getirilen yasak kaldırılacak. 3 bakanlık ve sektör temsilcileri taslak üzerinde uzlaştı. Yeni uygulama ile firmalara teminat mektubu şartı getirilecek, ithal edilen atık limandan fabrikaya gidene kadar çipli sistemle takip edilecek.

Büyük tartışmalara ve tepkilere neden olan polietilen atık ithalatı yasağına, daha sıkı denetim uygulamalarıyla son veriliyor.



Dünya gazetesinden Merve Yiğitcan'ın haberine göre; Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu’nun ev sahipliği yaptığı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar’ın yer aldığı toplantıda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ankara Sanayi Odası (ASO), Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED), Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) ve Geri Kazanım Derneği gibi STK’lardan sektör temsilcileri ile plastik atık ithalatını düzenleyen taslağın son hali istişare edildi.

1350 firmanın lisansları gözden geçirilecek

Hazırlanan taslakta sıkı denetim tedbirleri alındığı öğrenildi. Tedbirlerin başında mevcut 1350 geri dönüşüm firmasının tüm lisanslarının yeniden gözden geçirilmesi geliyor.



Atık ithalatında suiistimalin önüne geçebilmek için de teminat mektubu zorunluluğu geliyor. Ton başına 100 TL şartının olacağı iddia edilen teminat mektubu ile aynı zamanda merdiven altı firmaların da engellenmesi planlanıyor.

Çiple takip edilecek

Taslaktaki bir diğer düzenlemeye göre, firmalar daha çevreci geri dönüşüm yapılması için gerekli makine- ekipmanları bulundurmak zorunda olacak.



Bu makinelerin ne olduğuyla ilgili istişareler sonunda bir liste yapıldığı öğrenildi. Önemli bir diğer gelişme ise ithal edilen atığın takibi için tehlikeli atık taşımacılığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kullandığı Mobil Atık Takip Sistemi’ne (MoTAT) ithal plastik atık da dahil edilecek. Böylece ithal plastik atık limandan fabrikaya gidene kadar çipli sistemle takip edilecek.

Ne olmuştu?

Ticaret Bakanlığı tarafından 18 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, etilen polimer atık ithalatı yasaklanmıştı.

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