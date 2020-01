Plak satışları gittikçe artıyor!

Plak satışları son yıllarda tüm dünyada yükseldi. Nielsen SoundScan’den gelen bilgilere göre ABD’de plak satışları bir önceki yıla oranla %49 artarak 7.9 milyonun üzerine çıktı. Araştırmaya göre özellikle gençler, plaktan alınan kaliteli ses ve plağın plakçalara yerleştirilme işlemi gibi işi keyifli kılan yönlerinden dolayı her geçen gün daha çok plak talep ediyorlar.

Hafif Müzik'teki habere göre, bu talep artışına rağmen plak satışının tüm ABD müzik cirosunun sadece %2’sini teşkil etmesi, yatırımcıların yeni tesislere ve plak altyapısına para akıtmasını engelliyor. Bugün için ABD’deki ham plak ihtiyacının %90’ını tek bir firma karşılıyor ve plak basılan tesisler ise 15 civarında.

Geçtiğimiz 12 ay boyunca ABD’de en çok satılan ilk 5 plak şöyle:

1. Jack White – Lazaretto (75.700 adet)

2. Arctic Monkeys – AM (40.600 adet)

3. The Black Keys – Turn Blue (28.300 adet)

4. Lana Del Rey – Born to Die (27.200 adet)

5. Beck – Morning Phase (25.200)