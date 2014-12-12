T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Plak satışları gittikçe artıyor!

2014'te 8 milyon plak satılan ABD'de listenin başında hangi albümler var?

12 Aralık 2014 16:54

Plak satışları son yıllarda tüm dünyada yükseldi. Nielsen SoundScan’den gelen bilgilere göre ABD’de plak satışları bir önceki yıla oranla %49 artarak 7.9 milyonun üzerine çıktı. Araştırmaya göre özellikle gençler, plaktan alınan kaliteli ses ve plağın plakçalara yerleştirilme işlemi gibi işi keyifli kılan yönlerinden dolayı her geçen gün daha çok plak talep ediyorlar.

Hafif Müzik'teki habere göre, bu talep artışına rağmen plak satışının tüm ABD müzik cirosunun sadece %2’sini teşkil etmesi, yatırımcıların yeni tesislere ve plak altyapısına para akıtmasını engelliyor. Bugün için ABD’deki ham plak ihtiyacının %90’ını tek bir firma karşılıyor ve plak basılan tesisler ise 15 civarında.

Geçtiğimiz 12 ay boyunca ABD’de en çok satılan ilk 5 plak şöyle:

1. Jack White – Lazaretto (75.700 adet)
2. Arctic Monkeys – AM (40.600 adet)
3. The Black Keys – Turn Blue (28.300 adet)
4. Lana Del Rey – Born to Die (27.200 adet)
5. Beck – Morning Phase (25.200)

 

 

ETİKETLER

plakpikapsatışartışyatırımcıparakaynaknielsen soundscanvinylabdjack whitelazarettoarctic monkeysthe black keyslana del reybeck

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24