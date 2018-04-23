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Kültür-Sanat

'Plak Dükkanları Günü' sınırsız müzik keyfi sundu

İSTANBUL, (DHA)- DÜNYA çapında kutlanan 'Record Store Day' Plak Dükkanları Günü, D&R Akmerkez’de özel sürprizli programıyla müzikseverlere keyifli anlar yaşattı

23 Nisan 2018 17:48

İSTANBUL, (DHA)- DÜNYA çapında kutlanan \'Record Store Day\' Plak Dükkanları Günü, D&R Akmerkez’de özel sürprizli programıyla müzikseverlere keyifli anlar yaşattı.

Müzik ve plak tutkunlarını bir araya getiren etkinlik, tüm dünya ile eş zamanlı olarak geçtiğimiz cumartesi günü D&R Akmerkez’de kutlandı. Müzikseverler gerçekleşen workshoplar ve ünlü DJ’lerin performanslarıyla unutulmaz bir müzik yolculuğuna çıktı. Plak meraklılarının tüm sorularına cevap bulduğu söyleşilerin yanı sıra plak hakkında merak edilen tüm detaylar ziyaretçilerle paylaşıldı. Gün boyu plaklarda süren yüzde 25 indirim ve sürprizlerle D&R Akmerkez’de plak aşkı yaşandı.

Plak kültürünün yeni nesil sevilen temsilcileri; Kerem Akdağ, Eren Erdol ve Hemi’ nin gerçekleştireceği söyleşilerin ardından ünlü DJ\'ler Barış Akbolat ve Çetin Cem Yılmaz özel setleriyle sınırsız müzik keyfi yaşattı. 2007 yılında Amerika’da başlayıp daha sonra büyük bir hızla tüm dünyaya yayılan bağımsız müzik dükkanlarının bayramı olarak nitelendirilen Record Store Day, her yıl nisan ayının üçüncü cumartesi günü kutlanıyor.

(FOTOĞRAF)

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