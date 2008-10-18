Plajlarda pişti olmak istemeyenlere özel mayo

Mayoda 1970'leri andıran kesimler kullandığını belirten Özlem Erkan, "Ürünlerim cesur kadınlara farklı bir tarz kazandırıyor. Swarovski taşlarla süslediğim mayo tasarımlarımın hem zengin hem de orta gelirli kadınlardan talep göreceğine inanıyorum" dedi.Liseden sonra 2 yıl olgunlaşma enstitüsüne devam ettiğini, daha sonra Güzel Sanatlar Fakültesi'nde moda tasarım eğitimi aldığını belirten Erkan, iş hayatını Hugo Boss, Uniteks, Fa Si Tekstil firmalarında sürdürdüğünü söyledi. Erkan, eşiyle kurduğu kostüm atölyesi ile çok sayıda tiyatro, dizi, belgesele kostüm ürettiğini ve Tuborg'un satış elemanlarını da kendisinin giydirdiğini kaydetti.Firmaların tasarım bölümünde görev alırken, Zara gibi dünya devi firmalara da tasarım yaptığını vurgulayan Erkan, "Bir süre sonra uluslararası firmalar bizden fikir istemeye başladı. Moda devlerinizin düşüncelerine değer vermesi, insanların tasarladığınız giysileri mağazalardan alıp giymesi, büyük mutluluk veriyor. Ancak bu işin sanat yönünü de yapmak istiyordum. O nedenle bu yıl başında kendi ofisimi kurdum" dedi.Şu an çok sayıda giyim şirketine dışarıdan tasarım ürettiğini vurgulayan Erkan, bir yandan da mayo alanında güçlü bir marka yaratmak için çalıştığını söyledi. Ürettiği mayoları gece kulübü ve plaj partilerinde düzenlenen defilelerle tanıttığını belirten Erkan, yaz aylarında Çeşme-Alaçatı'da düzenlenen Galatamoda'da da ürünlerinin sergilendiğini söyledi.İlk haute couture mayoyu manken Didem Erol'a sattığını belirten Erkan, "Haute couture'un her zaman önemli olduğunu düşünüyorum. Bir ünlü ile diğeri tesadüfen aynı ürünü alıp giyebiliyor. Kadınlar bunu istemiyor. Onlar terzi usulü giyinmeyi özlüyorlar. Vücutlarına tam uyan giysileri tercih ediyorlar. Bu nedenle kişiye özel giyime ağırlık vereceğim. Önümüzdeki günlerde 2009 trendini yansıtan mayoları çeşitli defileler ile sergileyeceğim. Bu işimden ayrı olarak mayo firmalarının koleksiyonları için de üretim yapabilirim" diye konuştu.Dünyadaki gelişmelerin modaya yön verdiğini de belirten Erkan, savaş rüzgarları estiğinde askeri giysilerin, küresel ısınma hissedilmeye başlandığında ise organik ürünlerin öne çıktığını söyledi. Erkan, "Bugün üretici de tüketici de organik ürünlere önem veriyor. Ben de organik bayan giysileri tasarlayıp bunu modaya uygun şekilde sunmayı hedefliyorum" dedi.