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Yaşam

Plajda İstiklal Marşı!

Mavi bayrak almaya hak kazanan plajda İstiklal Marşı okunurken tatilciler, saygı duruşunda bulundu

17 Haziran 2015 20:41

Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde yanındaki Ceneviz Kalesi Plajı, 2015 yılında tekrar mavi bayrak almaya hak kazanınca tören yapıldı. Tören sırasında İstiklal Marşı okunurken sahilde ve denizde bulunanlar, saygı duruşunda bulunarak marşa eşlik etti. Bu sırada mavi bayrak göndere çekildi. 

2010 yılından bugüne kadar mavi bayrak alan plajda düzenlenen törene Akçakoca Belediye Başkanı AKP'li Cüneyt Yemenici, daire müdürleri katıldı. 

Marşın sona ermesinin ardından tatilciler denizin ve güneşin tadını çıkarmaya devam etti.

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