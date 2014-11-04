Plácido Domingo geliyor

50 yılı aşkın kariyerinde gerçekleştirdiği 3 bin 600'ü aşkın performansla yüzyılın en büyük tenorlarından sayılan İspanyol opera sanatçısı Plácido Domingo, 19 Ocak'ta İstanbul'da konser vermeye hazırlanıyor.

Radikal’deki habere göre, yarım yüzyılı aşkın kariyeri boyunca Plácido Domingo, dünyanın en önemli sahnelerinde, 140’tan fazla role hayat verip 3 bin 600’ü aşkın performans gerçekleştirdi. 500’ün üstünde konser yöneten, çoğu tam opera kayıtlarından oluşan 100’ü aşkın albüm çalışmasına imza atan, 9 Grammy ödülü sahibi Domingo, 19 Ocak 2015 Pazartesi akşamı Ülker Sports Arena’da İstanbullu müzikseverler için zengin repertuvarından parçalar seslendirecek.

‘Operanın kralı’

Son olarak 30 Ekim akşamı Londra’da gerçekleştirilen iTunes festivalinin kapanış konseriyle, geçtiğimiz ay yayınladığı Akdeniz şarkılarını içeren “Encanto del Mar” albümüyle ve Londra Kraliyet Opera sahnesindeki “Verdi’s I due Foscari” performansıyla izleyicileri büyüleyen Domingo, ilerleyen yaşına rağmen aktif sanat hayatıyla “operanın kralı” unvanını koruyor. Tenorluğun yanı sıra orkestra şefliği yapan Domingo, Los Angeles Operaevi’nin genel direktörlüğü görevini yürütüyor.

Güçlü ve dramatik sesiyle ünlenen İspanyol tenorun repertuvarı; Mozart’tan Verdi’ye, Berlioz’den Puccini’ye, Wagner’den Ginastera’ya çok geniş bir aralığı kapsıyor.

Klâsik operanın 40’ı aşkın baştenor rolünde unutulmaz performanslara imza atan Domingo, rol aldığı opera filmleri, TV programları, doldurduğu plâkları, dünyanın önde gelen şehirlerinde verdiği konserler ve katıldığı müzik şenlikleriyle opera sanatının halka yayılmasında en etkili sanatçılardan biri olarak biliniyor.

144 rol seslendirdi

1990 yılında İtalya’daki Dünya Kupası için hazırlanan “Three Tenors” (Üç Tenor) konseri ile uluslararası üne kavuşan tenorun, İtalyan Luciano Pavarotti ve Katalan José Carreras ile birlikte verdiği 35 konseri kapsayan turnesinin kaydı, klasik müziğin en çok satan albüm serisi olarak hafızalarda tazeliğini koruyor.

Tenorluğunun yanı sıra 2009’da Simon Boccanegra’daki bariton başrolünü de söyleyerek sesinin çok renkliliğini kanıtlayan ve bariton roller söylemeye de devam eden Plácido Domingo, 2003 yılı sonu itibarıyla gerçekleştirdiği 144 farklı rol seslendirmesiyle bu alandaki rekorunu elinde tutuyor.

2014 yılında başladığı dünya turnesi kapsamında New York, Berlin, Londra, Madrid, Rio de Janerio ve Milano gibi dünya şehirlerinin ardından İstanbul’da 74 yaş doğum gününden 2 gün önce konser verecek Plácido Domingo’nun konser biletlerine Biletix’ten ulaşabilirsiniz.