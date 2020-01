İstanbul Parkorman'da gerçekleşen Placebo konserinde Gezi Parkı sloganları atıldı. Ünlü alternatif rock müzik grubu Placebo'nun sahnede olduğu dakikalarda izleyiciler arasından, "Her yer Taksim her yer direniş' sloganları yükseldi.

Grubun solisti Brian Molko sloganlara, 'Thank you' (teşekkürler) karşılığını verdi.

Daha önce de Roger Waters ve The XX konserlerinde de sloganlar atılmış, dinleyenler hep bir ağızdan Gezi Parkı'na selam göndermişti.