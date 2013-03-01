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Sağlık

Placebo etkisi kişiliğe göre değişiyor

Yapılan araştırmaya göre, Placebo'nun etkisi iyi insan ilişkileri kuran insanlarda daha fazla

01 Mart 2013 14:50

Michigan Üniversitesi’nden Marta Pecina’nın araştırmasına göre Placebo'nun etkisi kişiliğe göre değişiyor.Tıpta araştırmalarında kullanılan, ve elde edilen sonuçların sözkonusu değişkene bağlılığını test etmek için verilen etkisiz ilaçlara verilen genel isimdir Placebo.

Neuropsychopharmacology dergisindeki makaleye göre, 47 katılımcının çene kasına ağrılı bir enjeksiyon uygulanmış. Katılımcıların bir kısmına ayrıca etkisiz tuz eriyiği enjekte edilmiş. Ardından reaksiyonu ölçmek için beyinlerindeki etkinliği pozitron emisyon tomografisiyle kontrol etmiş. Opioid reseptörleri, ağrıların ne derece azaldığını göstermiş.

Plasebo'nun değişen etkisi üzerine araştırmacı Pecina, "Plasebonun etkisi çeşitli kişilik özelliklerine bağlı olarak değişiyor" dedi. Pecine'ya göre, ağrılar özellikle de sağlam bir egoya sahip olanlarda, insanlarla iyi geçinmeye çabalayan ve agresiflikten uzak duran insanlarda azalmış. Pecina,  "aynı şey dürüstlük ve işbirliği için de geçerlidir. Anlaşıldığı üzere bu özelliklere sahip insanlar Plasebo tedavisine daha iyi reaksiyon gösteriyorlar" dedi.

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