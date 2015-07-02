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Yaşam

'PKK'yı protesto için kendini yaktı' iddiası

Hastaneye kaldırılan babanın tedavisi sürüyor

02 Temmuz 2015 10:09

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yaşayan Suriyeli sığınmacı Velid Abdurrahman'ın 15 yaşındaki oğlunun PKK tarafından kaçırıldığını öne sürerek protesto için kendini yaktığı iddia edildi.

Ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Velid Abdurrahman, Suriye Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) Süleymaniye ilindeki parti ofisi önünde öğle saatlerinde oturma eylemine başladı.

Abdurrahman, PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği "Brin" adındaki çocuğunun kendisine teslim edilmesini istedi.

Ancak Abdurrahman, talebinin cevapsız kalması üzerine akşam saatlerinde üzerine benzin dökerek kendisini ateşe verdi. Olayı gören çevredeki vatandaşların müdahalesiyle Abdurrahman'ın bedenini saran alevler söndürüldü. Hastaneye kaldırılan babanın tedavisi sürüyor.

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