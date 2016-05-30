PKK'ya destek verdiği iddiasıyla dükkânı kurşunlanan esnaf gazeteye ilanıyla söylentilere cevap verdi

Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşayan kebap salonu işletmecisi Abdülbasit Suçin HDP mitinglerine katıldığı ve PKK’ya destek verdiği iddiaları nedeniyle işyerine silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından yerel gazetelere verdiği ilanla hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

Keşan'ın İspat Cami Mahallesi Hayribey Sokak üzerinde pide ve kebap salonu işleten Iğdır nüfusuna kayıtlı Abdülbasit Suçin’in işyeri, geçen Mart ayında silahlı saldırıya uğradı. Olayla ilgili polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Silahlı saldırı ve sonrasında hakkında HDP mitinglerine katılarak, terör örgütlerine destek verdiği söylentileri çıkarılan işletmeci Abdülbasit Suçin, ‘Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’ gereği Keşan Kaymakamlığı’na dilekçe verdi. Suçin, dilekçesinde, hakkında ‘Terörle Mücadele Kanunu’ kapsamında herhangi bir ihbar olup-olmadığı, HDP’nin toplantı ya da gösterilerine katılıp-katılmadığını ve terör örgütleri ile ilgili bağlantısının olup olmadığını sordu.

Herhangi bir suç kaydına rastlanmadı

Dilekçeye verilen ve Keşan Kaymakamı Nuri Özder’in imzasını taşıyan yazıda Abdülbasit Suçin’in yapılan arşiv araştırmasında herhangi bir suç kaydına rastlanmadığı bildirildi. Suçin, kaymakamlığa verdiği dilekçe ile verilen cevap yazısını ilçede günlük olarak yayınlanan yerel gazetelere tam sayfa ilan olarak verdi.

“Hizmet dışında hiçbir şeyle anılmak istemiyoruz”

Abdülbasit Suçin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hakkımda oluşturulan yanlış algı ve iftiralarla ilgili Keşan Kaymakamlığı’ndan ‘Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’ gereği bir dilekçe aldım. Gelen cevabı da yerel gazetelerde yayınladım. Bu güne kadar hiçbir terör örgütü ya da siyasi bir partinin yanında durmadık, durmayacağız da. Burada esnafız ve işimizi en güzel şekilde yapıyoruz. İşlerim ilk başta düştü ancak şu an rayına oturdu. Biz vatanımızı seven insanlarız. Sektörümüzdeki hizmet dışında hiçbir şeyle anılmak istemiyoruz. Keşan’ımızı seviyoruz ve hizmet etmeye de devam edeceğiz” dedi.