PKK'nın öldürdüğü doktorun ablası: Dağdakiler de, asker de, polis de, sivil de ölmesin; hepsi ana evladı

Diyarbakır’ın Kulp ile Lice ilçeleri arasında yol kesen silahlı PKK üyelerini görünce geri dönerek kaçmaya çalışan ancak açılan ateş sonucunda hayatını kaybeden doktor Abdullah Biroğul'un kız kardeşi, "Bu kan dursun artık, analar ağlamasın, dağdakiler de, asker de, polis de, sivil de ölmesin. Hepsi ana evladı. Daha nereye kadar bu kan dökülecek?" dedi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki cenaze töreninde konuşan Halime Biroğul, "Biz Kürt, Türk, Laz ayırımı yapmıyoruz. Sadece ülkemizde rahat ve huzurlu yaşamanın bizim de hakkımız olduğunu söylemek istiyorum. Yeter artık bu kadar şehit! Abim bu vatanın bir Kürt evladıydı. Onu toprağa vermenin acısını ancak evladını kaybeden analar bilir. Ne olur, anaların yüreğinin acısını dindirecek barış olsun artık" ifadelerini kullandı.

'Giden gitti ama başkaları ölmesin artık'

BBC'den Hatice Kamer'e konuşan Abdullah Biroğul, şunları söyledi:

"Annemi yormayın lütfen, onun yüreği yaralı. Ona bakmaya yüreğim dayanmıyor. Babam ilaçlarla bile ayakta duramıyor. Beş yıl içinde iki evlatlarını toprağa verdiler. Sekiz kardeştik şimdi altı kişi kaldık. Allah bunu yapanlara hakkımızı koymasın. Onu haince öldürdüler.

İnanın ki bir lokma ekmek bulamıyorduk ama babam o zor koşullara rağmen abimi üniversitede okuttu. Daha iki yıl önce göreve başlamıştı. Çok zor. Onu son bir kere bile göremedik. Giden gitti ama başkaları ölmesin artık."

'Dağdakiler de, asker de, polis de, sivil de ölmesin; hepsi ana evladı'

Yalan yanlış haberlerden dolayı gazetecilere konuşmak istemediklerini söyleyen acılı kardeş, akan kanın durmasını ve barışın sağlanmasını istediklerini söyledi:

"Bu kan dursun artık, analar ağlamasın, dağdakiler de, asker de, polis de, sivil de ölmesin. Hepsi ana evladı. Daha nereye kadar bu kan dökülecek? Ninem köydeydi, çatışmalardan dolayı gidip onu getiremiyorduk. Son aylarda bölgede yaşanan olaylardan dolayı akşam 6'dan sonra dışarıya çıkamaz olduk. Biz Kürt, Türk, Laz ayırımı yapmıyoruz. Sadece ülkemizde rahat ve huzurlu yaşamanın bizim de hakkımız olduğunu söylemek istiyorum.

"Yeter artık bu kadar şehit! Abim bu vatanın bir Kürt evladıydı. Onu toprağa vermenin acısını ancak evladını kaybeden analar bilir. Ne olur, anaların yüreğinin acısını dindirecek barış olsun artık."

Köyleri yakılan aile 20 yıl önce göç etmiş

Biroğul ailesi, Dicle ilçesine bağlı Boğazköy adındaki köyleri 20 yıl önce yakılınca, Diyarbakır'a göç etmek zorunda kalmış. Baba inşaat işçisi ve büyük zorluklar içinde oğlunu okutabilmiş.

Yedi kardeşin en büyüğü olan ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazanan Abdullah Biroğul, üç yıl önce mezun olunca memleketine tayin istemiş. İki yıl Çüngüş ilçesinde görev yapan genç doktor, iki hafta önce Kulp Toplum Sağlığı merkezinde göreve başlamış.