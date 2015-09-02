Ölen meslektaşı hakkında 'Dünya cahil kalmış bir insandan kurtuldu' diyen doktor hakkında inceleme

Diyarbakır'da PKK'lılar tarafından öldürülen doktor Abdullah Biroğul’nun hayatını kaybetmesi hakkında Twitter’da yorum yaparak ‘Kimse kusura bakmasın ama bir doktor olarak sevindim. Kitap okumuş ama cahil kalmış bir insandan kurtuldu dünya' dediği öne sürülen Edirne'de görevli doktor Selçuk K. hakkında ön inceleme başlatıldı. Selçuk K.’nın, Abdullah Biroğul'un daha önce paylaştığı "Hilafet bayrağını dikmeye, İslam'ı şahlandırmaya, gafillere hakikatın tokadını atmaya OSMANLI geliyor" ifadelerine atıfta bulunarak, Twitter’da paylaşımda bulunduğu iddia ediliyor.

DHA’nın haberine göre; Twitter'da kısa sürede yayılan paylaşıma tepki yağdı. Kullanıcılar pratisyen hekim olan Selçuk K.'yı Sağlık Bakanlığı'na şikâyet etmeye başladı. Twitter hesabının kendisine ait olduğunu ancak yazıyı kendisinin yazmadığını savunan Selçuk K.'nın bilgisayarı da polis ekiplerince incelemeye alındı. Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğü'nce de ön inceleme başlatıldı.

Selçuk K.'nın yazdığı kesinleşirse soruşturma başlatılacak

Selçuk K. ile ilgili Edirne Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri görevlendirildi. Yapılacak araştırmanın ardından yazıyı Selçuk K.'nın yazdığı belirlenirse ön inceleme soruşturmaya dönüştürülecek.

Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'nden kent merkezine giderken yol kesen PKK'lıları görünce kaçmaya çalışan doktor Abdullah Biroğul, PKK'lıların açtığı ateşte hayatını kaybetmişti.

Dün sabah 10:00 sıralarında Edirne'nin Süloğlu İlçesi'ndeki Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Selçuk K., ‘selcukkilickov' kullanıcı adıyla Twitter hesabından meslektaşının ölümüne sevindiğini yazan bir tweet attığı iddia edildi. Paylaşımında öldürülen Abdullah Biroğul'un daha önce paylaştığı "Hilafet bayrağını dikmeye, İslam'ı şahlandırmaya, gafillere hakikatın tokadını atmaya OSMANLI geliyor" ifadelere atıfta bulunduğu öne sürülen Selçuk K., "Kimse kusura bakmasın ama bir doktor olarak sevindim. Kitap okumuş ama cahil kalmış bir insandan kurtuldu dünya" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Selçuk K. hakkında Twitter’da kısa sürede binlerce yorum yapılırken, diploma numarası da paylaşılarak Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne şikâyet edilmesi istendi.

İddiaları yalanladı

Meslektaşının ölümüne sevindiği öne sürülen doktor Selçuk K., yine paylaşım sitesi üzerinden kendisini savunarak iddiaları yalanladı. Yazının kendisi tarafından yazılmadığını anlatan Selçuk K. şu ifadeleri kullandı:

“Konuyla ilgili gerek TBB'ye gerekirse Sağlık Bakanlığı'na şahsım tarafından bütün bildirimler yapılmıştı. Merhum meslektaşımız Abdullah Biroğul hakkında yazılan yazıların benimle hiçbir ilgisi yoktur. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Yüce Türk Milleti'nin ve hekimler olarak başımız sağ olsun. Merhumun ailesinden bu kederli günlerde benim ismim altında bu kadar kırıcı ve üzücü bir olayla karşılaştıkları için özür dilerim. Şahsımı tanıyan, bilen herkes bilir ki ben yaşamanın kutsallığına son drece bağlı olan, hiç tanımadığım bir canlı öldüğünde bile derinden üzülen bir kişiyimdir. Kaldı ki haince öldürülen merhum meslektaşımızın durumuna sevinecek kadar aciz ve aşağılık bir kişi değilim. Konuyla ilgili inceleme başlatılmış olup, Türk halkına sonuç ile ilgili bilgi verilecektir".