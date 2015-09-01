Yol kesip kimlik kontrolü yapan PKK'lılar kaçmaya çalışan araca ateş açtı: 1 ölü

Diyarbakır’ın Kulp ile Lice ilçeleri arasında yol kesen silahlı PKK’ üyelerinin, geri dönerek kaçmaya çalışan bir araca ateş açtığı, sürücü Abdullah Birol'un açılan ateş sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi.

DHA'dan Ahmet Ün'ün haberine göre, Diyarbakır’ın Kulp ile Lice ilçesi arasındaki karayolunu Yapraklı Köyü yakınlarında yolu kesen silahlı bir grup PKK’lı, durdukları araçtakilere kimlik kontrolü ile örgüt propagandası yaptı. Bu sırada Kulp’tan Diyarbakır yönüne gelen ve Manisa plakalı bir otomobili kullanan Abdullah Birol, geri dönüp aracıyla birlikte kaçmaya çalıştı. Aracın geri döndüğünü gören PKK’lılar uzun namlulu silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu kurşunların isabet etiği Abdullah Birol, olay yerinde hayatını kaybetti. Birol’un cesedini almak için olay yerine hareket eden 112 acil servis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle bölgeye giremedi.