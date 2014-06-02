PKK'lılar Diyarbakır-Bingöl karayolunu yeniden ulaşıma kapadı

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde PKK'lıların yol kapatma eylemlerine güvenlik güçlerinin müdahale etmesinin ardından yeniden açılan hendekler yüzünden Diyarbakır-Bingöl karayolu ulaşıma kapandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Canan Altıntaş ve Serkan Bingöl’ün haberine göre, Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde günlerdir yol kapatma eyleminde bulunan PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'liler yönelik yapılan operasyonun ardından, Karayolları ekipleri karayolunda açılan hendekleri kapattı.

Ancak göstericiler, önceki gece bir şantiyeden aldıkları iş makineleri ile Lice'nin Duru ile Abalı Mevkii'nde karayolunda yeniden hendekler kazması üzerine, Diyarbakır-Bingöl karayolu kapatıldı. Lice ile Hani ve Kocaköy ilçeleri karayollarına büyük kayalar yerleştiren göstericiler bu yollarda da ulaşımı durdurdu.

Bölgede güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri, Lice'den Diyarbakır arasında ulaşımı kontrollü ve zırhlı araçlar eşliğinde sağlıyor.

Bingöl'de yol kesen PKK'lılar, kimlik kontrolü yaptı

Bingöl'ün Karlıova ile Muş'un Varto ilçesi arasında bulunan Kargapazarı Köyü çıkışında yol kesen bir grup PKK'lı, yolun her iki yönde seyreden araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Karlıova'ya 10 kilometre mesafede bulunan ve Varto yolu üzerindeki Kargapazarı Köyü çıkışında, silahlı PKK'lı grup, bugün öğle saatlerinde durdurdukları sürücülere bölücü propaganda yaptı. Yol kesildiği ihbarı alan Karlıova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Karlıova-Kargapazarı Köyü yol ayrımına giderek yolu güvenlik nedeniyle trafiğe kapattı. Varto'ya gidecek olan araç sürücülerine uyarılarda bulunan emniyet güçleri, yolun kesildiği alanı dürbünlerle gözetim altında tutuyor.



