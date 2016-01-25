PKK’lı tutuklulardan “3 günlük” açlık grevi kararı

Türkiye’deki cezaevlerinde bulunan tüm PKK ve PAJK’lı tutuklu ve hükümlüler, “sokağa çıkma yasakları ve bölgede devam eden çatışmaların son bulması ve Abdullah Öcalan’ın ailesi ve avukatları ile görüşebilmesi” talebiyle 26-28 Ocak tarihleri arasında açlık grevi eylemi yapma kararı aldı.

PKK ve PAJK’lı tüm tutuklu ve hükümlüler adına Deniz Kaya imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Önderliğimize ve halkımıza yönelen tehditleri ve faşist uygulamaları asla kabul etmeyeceğiz. Uyarıyoruz, AKP iktidarı bataklığa sürüklenmek, Türkiye'yi ateş topuna çevirmek istemiyorsa elini Önderliğimizin üzerinden çekmelidir. Türkiye halklarını, ezilenleri, emekçileri, geleceğini faşist iktidarın insafına bırakmak istemeyenleri yaşanan gerçekliğe karşı tutum almaya, barışın teminatı olan Önder Öcalan ile müzakerelerin başlatılması, tecride son verilmesi için sesini yükseltmeye çağırıyoruz. Faşist yönelimlerin durmaması halinde eylemlerimiz de halkımızın sesiyle beraber yükselecektir."