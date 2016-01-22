Öcalan'dan Nihal Bengisu Karaca'ya: Gazetedeki gibi yaparsa ya ben çıkarım ya da onu kovarım!

Abdullah Öcalan’ın çözüm süreci kapsamında oluşturulması planlanan İzleme Heyeti'nde adı geçen Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca için “Çok gözüm tutmuyor. Söyleyin, gazetedeki gibi yaparsa ya ben çıkarım ya onu kovarım” dediği öne sürüldü.

Ocak 2013’te başlayan 5 Nisan 2015’e kadar süren İzleme Heyeti’yle ilgili görüşmelerde HDP’nin Hilal Kaplan’ın heyette yer almasına karşı çıktığı notu yer alıyor.

ANF’den Amed Dicle, “Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa” kitabında yer alan HDP İmralı Heyeti’nin İmralı görüşmelerine ilişkin tutanakları yayımlamaya devam ediyor. Görüşmelerde 28 Şubat 2015’te açıklanan “Dolmabahçe Mutabakatı” tartışılmış. Bu görüşmelerde Öcalan’ın “Ben her şeyi okuyarak imzaladım. Asıl çağrıyı hükümetin tutumuna göre yapacağım. Meclis bünyesinde komisyon kurulması gerektiğini, İzleme Heyeti’nden insanların olması gerektiğini ifade etmiştim. Bunlar yapılırsa Newroz bildirisini aşacak olan bir çağrı yapacağım” sözleri aktarılıyor.

"Sadık olmayabilir"

14 Mart 2015’te yapılan görüşmede Kamu Güvenliği Müsteşarı (KGM) Muhammed Dervişoğlu, İzleme Heyeti’yle ilgili Deniz Ülke Arıboğan, Avni Özgürel, Kadir İnanır, Ahmet Taşgetiren, Hilal Kaplan, Öztürk Türkdoğan, Şahismail Bedirhanoğlu’nun isimleri önerirken HDP heyetinin Kaplan ve Bedirhanoğlu’yla ilgili çekinceleri olduğu belirtilmiş. Öcalan, “Burada Diyarbakır’da sivil toplumu, sanayi, ticaret ve benzeri çevrelerini temsil edecek, toplumca kanaat önderi olarak kabul edilen birine ihtiyaç var” ifadesini kullanmış. Bunun üzerine HDP heyeti “Hilal Kaplan da bize neredeyse küfür derecesine ulaşan yazıları yazdı. Onun yerine Nihal Bengisu Karaca da ortaklaştık” deyince Öcalan, “Kişiliğini bilmiyorum. Sadık olmayabilir” demiş.

Görüşmede Sibel Eraslan’ın da isminin geçmesi üzerine KGM yetkilileri, Karaca ve Eraslan’ın yedeğe yazılmasını önerirken Öcalan, “Karaca olsa bile o muhtevasını dayatmaması lazım” demiş. Dervişoğlu da, İzleme Heyeti için Ali Bayramoğlu ve Beril Dedeoğlu’nun da yedekte tutulduğunu aktarırken Öcalan, Nazan Üstündağ’ı önererek “İşin uzmanıdır, dünya deneyimlerini biliyor” demiş. İzleme Heyeti için ismi geçen, Celalettin Can ve Mithat Sancar’ın devlet tarafından veto edildikleri belirtilirken İbrahim Sinemillioğlu, Ali Kenanoğlu, Arif Sağ’ın de isminin geçtiği aktarılıyor.

PKK’yi dönüştürmek

Öcalan, devamında “Meclis Komisyonu ve İzleme Heyeti kurulursa çatışmasızlıktan barış, demokrasi ve kardeşlik temelinde PKK’nin dönüşümüne hazırım. Tarihi uzlaşmaya da hazırım” diye konuşmuş.