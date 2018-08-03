PKK'dan Hakkari'deki terör saldırısıyla ilgili açıklama

Hakkari’de astsubay eşini ziyaretten dönerken uğradığı terör saldırısında bebeğiyle birlikte hayatını kaybeden Nurcan Karakaya’yla ilgili olarak PKK'dan yapılan açıklamada, “Eğer böyle bir şey yaşanmışsa kesinlikle yanlışlık sonucu yaşanmış bir durumdur" dendi.

Yola döşenen patlayıcıyla düzenlenen terörist saldırıdan sonra bütün ülkede büyük bir tepki gören örgüt, açıklamasında “Bu bölgede son dönemde saldırılar düzenlediklerini, ancak bu olayın kendi mensupları tarafından gerçekleştirildiğinin doğrulanamadığını” öne sürdü.

Ne olmuştu?

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya’nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK’lılarca önceden tuzaklandığı belirtilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Nurcan Karakaya yaşamını yitirdi, 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 11 aylık Mustafa, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın haber alınması üzerine bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Astsubay eşi ve bebeğinin hayatını kaybettiği olayın ardından yaşananlara birçok kesimden tepki geldi. Twitter'da #bebekkatiliPKK hashtagi TT olurken siyasiler de olayı kınayan açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bir 26 yaşındaki annenin, 11 aylık yavrunun bunlar tarafından şehit edilmesinden daha büyük ne olabilir" diyerek anne ve bebeğin Sivas'taki cenazesine katılacağını söyledi.

Erdoğan: 11 aylık yavrunun şehit edilmesinden daha büyük ne olabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çarşamba günü Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Masumiyeti katleden, alçakça kurduğu tuzakla bir anne ve bebeğinin canına kıyan eli kanlı PKK terör örgütünü lanetliyorum. Şehit olan Anne Nurcan Karakaya ve Karakaya ailesinin 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadelerini kullandı.

HDP'den ise "Üzüntümüz büyük" başlıklı bir açıklama yapıldı. Açıklamada olayın failini dair bir bilgi verilmeden, "Bu tür saldırıları asla kabullenmiyoruz ve kınıyoruz. Şiddet kısır döngüsü daha fazla insan yaşamını yitirmeden sona ermelidir" denildi.

TIKLAYIN: HDP'den Hakkari'deki saldırıya kınama