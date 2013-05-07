PKK'dan 'çekilme' açıklaması

KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan’ın 25 Nisan'da Kandil’de yaptığı basın toplantısı ile duyurduğu 8 Mayıs'taki geri çekilmeye ilişkin PKK'dan bir açıklama geldi.

Geri çekilmenin 8 Mayıs'ta başlayacağını belirten HPG, ateşkes kararı ardından baraj ve karakol inşaatlarının hızlandırılmasını eleştirirken, yoğunlaşan İHA hareketliliğinin ve askeri sevkiyatların geri çekilme sürecini geciktirdiğini söyledi.

ANF’den duyurulan açıklamanın satır başları şöyle:

- 23 Mart’tan itibaren yürürlüğe giren ateşkes kararı kamuoyuyla paylaşılmıştır. Geri çekilme kararı da KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı tarafından 25 Nisan günü düzenlenen geniş basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanmıştır.

- Sınır dışına çıkma hazırlıkları önemli bir aşamaya gelmiştir. Geri çekilme sürecinin başarıyla tamamlanması ve hiçbir provokasyona yol açılmaması için gerekli tartışmalar yürütülmüş, kapsamlı bir planlama ve örgütleme temelinde gerekli düzenleme ve pozisyona geçilmiştir.

- Birçok alanda doğa koşullarının engelleyici etkisine rağmen 8 Mayıs 2013 tarihinden itibaren geri çekilme sürecini başlatmak için harekete geçilecektir. Geri çekilen güçler Kuzey Irak’ta bulunan kamplarda üstlenecektir.

- İlk çekilen grupların bir hafta içinde Kuzey Irak’a ulaşması hedeflenmektedir. Peşi sıra bu süreç planlı ve örgütlü bir şekilde sürecektir. HPG olarak 25 Nisan’da Murat Karayılan’ın yaptığı basın açıklamasında belirttiği 6 maddeye uyacağız.

- Ateşkes sürecinin başlamasıyla birlikte Kuzey Irak sınırında yapımına hız verilen karakol ve baraj inşaatları engelleyici bir rol oynamaktadır..

- İnsansız hava araçlarının sürekli keşif faaliyetinde bulunması geri çekilme sürecini geciktirmekte, sınır bölgesinde yoğunlaşan askeri sevkiyat ve hareketlilik ise geri çekilme sürecini olumsuz etkileyerek çatışmalara zemin hazırlamaktadır.

- Çekilmenin hızlı bir tempoyla gerçekleştirilebilmesi için bu tür faaliyetlerin durdurulması hayati önem taşımaktadır.

- 8 Mayıs 2013 günü itibarıyla başlatacağımız geri çekilme sürecini başarıyla tamamlayıp çözüm çabalarının başarıya ulaşması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Bu sürecin başarıyla tamamlanması için üzerine büyük bir sorumluluk düşen halkımız, demokratik kamuoyu ve Sivil Toplum Örgütlerinin de süreci yakından takip etmeleri, denetim gücü ve mekanizmaları oluşturarak rol oynamaları büyük önem taşımaktadır.