PKK tarafından kaçırılan AKP Van İlçe Başkanı istifa etti

Gürpınar İlçesi’nde 2 Temmuz günü evine geldiği sırada PKK’lılar tarafından otomobilinden indirilerek kaçırılan ve 52 gün sonra berbest bırakılan AKP İlçe Başkanı Hayrullah Tanış, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifa dilekçesini verdiğini belirten Tanış, partisi ile ilgili sorunu olmadığını, ticaretle uğraştığını, siyaset ile ticaret arasında bir tercihte bulunduğunu söyledi.

AKP Van İl Başkanı Abdullah Aras ise Tanış’ın istifası ile ilgili henüz kendilerine bir yazı gelmediğini, kararın genel merkez tarafından verileceğini belirtti.