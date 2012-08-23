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PKK'nın kaçırdığı AKP ilçe başkanı serbest bırakıldı

PKK tarafından kaçırılan Hayrullah Tanış 52 gün sonra serbest bırakıldı

23 Ağustos 2012 19:11

PKK'lılar tarafından kaçırılan AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Hayrullah Tanış'ın serbest bırakıldığı bildirildi.

PKK tarafından 2 Temmuz'da kaçırılan AK Parti Van Gürpınar İlçe Başkanı Hayrullah Tanış'ın bugün serbest bırakılacağı bilgisi üzerine, bazı sivil toplum örgütleri ve Tanış'ın 2 yakını dün Kuzey Irak'a gitmişti.

Van merkezde 52 gün önce kaçırılan Gürpınar Ak Parti İlçe Başkanı 46 yaşındaki Hayrullah Tanış için İHD Van Şubesi, Mazlum-Der ve Tanış'ın yakınları birçok kez basın açıklaması yaparak bırakılmasını istedi. Hayrullah Tanış'ın bayramdan önce bırakılacağı haberleri üzerine Kuzey Irak'a giden İHD, Mazlum-Der ve aileden 2 kişi Tanış'ı alamadan geri dönmüştü.

Serbest bırakılan Hayrullah Tanış'ın bir heyet tarafından karşılandığı bildirildi.

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