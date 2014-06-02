PKK tarafından kaçırılan HÜDA-PAR yöneticisi basın toplantısında konuşmadı

HÜDA-PAR'ın PKK tarafından kaçırılan Dicle ilçe temsilcisi Ercan Alpaslan, Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu ile basın toplantısı düzenledi. Yapıcıoğlu'nun istifaya zorlandığını söylediği Alpaslan, toplantıda hiçbir açıklama yapmadı.

Ercan Alparslan adına da konuşan Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu Alparslan'ın istifaya zorlandığını ve bunu kabul edilebilir olmadığını belirterek, "Buradan ilan ediyoruz. Hür Dava Partisi'ni ve onun hürriyete aşık hür kadrolarını esir almayı hiç kimse aklından bile geçirmesin. Bu başlar Allah'tan başkasının önünde eğilmez. Hür neferler sadece Allah'tan korkar" dedi.

Canan Altıntaş ve Bayram Bulut’un DHA’da yer alan haberine göre, Dicle İlçe Başkanı Ercan Alpaslan'ın alıkonulduğu süre içinde fiziki bir şiddete maruz kalmadığını belirten Yapıcıoğlu, şöyle dedi:

"Arkadaşımızın serbest bırakılmasını sevindirici buluyoruz. Ancak silahlı bir grup tarafından yolunun kesilmesini kırsala götürülüp 4 gün boyunca alıkonmasını üstelik bu fiilin partimize mensup olmasının özellikle işlenmiş olmasını kabul edilemez buluyoruz. Silahlı bir şekilde tehdit edilerek Hüda-Par ilçe temsilciliği görevinden istifa ettirilmek istenmesi ve bir daha partimiz adına faaliyette bulunmasının istenmediğinin söylenmiş olmasını da halkımızın takdirine bırakıyoruz. Hür Dava Partisi'ni ve onun hürriyete aşık hür kadrolarını esir almayı hiç kimse aklından bile geçirmesin. Bu başlar Allah'tan başkasının önünde eğilmez. Hür neferler sadece Allah'tan korkar. Onun rızasına muhalif hareket etmekten korkar. Zulmetmekten ve zalime meylemekten korkar. Bu çirkin eylemi yapan ve yaptıranlara diyoruz ki, bunu iyice belleyin ve bir daha bu tür bir yanlışa sakın düşmeyin. Hiç kimse zor kullanarak başka bir siyasi düşünceyi yok edememiştir. Bunun en iyi bilenlerden olmalısınız. Eğer bu mümkün olsaydı devletin uyguladığı yöntemlerle siz yok olmuş olurdunuz."

Toplantıda bulunan PKK'nın kaçırıp serbest bıraktığı Ercan Alpaslan ise bir açıklama yapmadı.