T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK tarafından kaçırılan HÜDA-PAR yöneticisi basın toplantısında konuşmadı

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Dicle ilçe temsilcisi Ercan Alpaslan'ın istifaya zorlandığını ancak bunun kabul edilebilir olmadığını belirtti

02 Haziran 2014 18:28

HÜDA-PAR'ın PKK tarafından kaçırılan Dicle ilçe temsilcisi Ercan Alpaslan, Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu ile basın toplantısı düzenledi. Yapıcıoğlu'nun istifaya zorlandığını söylediği Alpaslan, toplantıda hiçbir açıklama yapmadı.

Ercan Alparslan adına da konuşan Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu Alparslan'ın istifaya zorlandığını ve bunu kabul edilebilir olmadığını belirterek, "Buradan ilan ediyoruz. Hür Dava Partisi'ni ve onun hürriyete aşık hür kadrolarını esir almayı hiç kimse aklından bile geçirmesin. Bu başlar Allah'tan başkasının önünde eğilmez. Hür neferler sadece Allah'tan korkar" dedi. 

Canan Altıntaş ve Bayram Bulut’un DHA’da yer alan haberine göre, Dicle İlçe Başkanı Ercan Alpaslan'ın alıkonulduğu süre içinde fiziki bir şiddete maruz kalmadığını belirten Yapıcıoğlu, şöyle dedi: 

"Arkadaşımızın serbest bırakılmasını sevindirici buluyoruz. Ancak silahlı bir grup tarafından yolunun kesilmesini kırsala götürülüp 4 gün boyunca alıkonmasını üstelik bu fiilin partimize mensup olmasının özellikle işlenmiş olmasını kabul edilemez buluyoruz. Silahlı bir şekilde tehdit edilerek Hüda-Par ilçe temsilciliği görevinden istifa ettirilmek istenmesi ve bir daha partimiz adına faaliyette bulunmasının istenmediğinin söylenmiş olmasını da halkımızın takdirine bırakıyoruz. Hür Dava Partisi'ni ve onun hürriyete aşık hür kadrolarını esir almayı hiç kimse aklından bile geçirmesin. Bu başlar Allah'tan başkasının önünde eğilmez. Hür neferler sadece Allah'tan korkar. Onun rızasına muhalif hareket etmekten korkar. Zulmetmekten ve zalime meylemekten korkar. Bu çirkin eylemi yapan ve yaptıranlara diyoruz ki, bunu iyice belleyin ve bir daha bu tür bir yanlışa sakın düşmeyin. Hiç kimse zor kullanarak başka bir siyasi düşünceyi yok edememiştir. Bunun en iyi bilenlerden olmalısınız. Eğer bu mümkün olsaydı devletin uyguladığı yöntemlerle siz yok olmuş olurdunuz." 

Toplantıda bulunan PKK'nın kaçırıp serbest bıraktığı Ercan Alpaslan ise bir açıklama yapmadı. 

ETİKETLER

hüda pardiyarbakırlicepkksaldırıiddiahaberercan alpaslanzekeriya yapıcıoğlu

İlgili Haberler

Hüda-Par ilçe başkanı kaçırıldı

Hüda-Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu, ilçe başkanının serbest bırakılması için BDP'ye çağrıda bulundu

HÜDA-PAR: Bundan sonra olacaklardan biz sorumlu değiliz

Mardin'de bir çalışanı öldürülen, Diyarbakır'ın Dicle ilçesi başkanı kaçırılan HÜDA-PAR, olaylardan sorumlu tuttuğu BDP ve PKK’yı uyardı

PKK'lılar tarafından kaçırılan HÜDA-PAR ilçe başkanı serbest bırakıldı

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partilerinin Dicle İlçe Başkanı Alparslan'ın serbest bıraktığını açıkladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24