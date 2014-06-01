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Politika

PKK'lılar tarafından kaçırılan HÜDA-PAR ilçe başkanı serbest bırakıldı

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partilerinin Dicle İlçe Başkanı Alparslan'ın serbest bıraktığını açıkladı

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu

01 Haziran 2014 22:19

Dicle ilçesinde dört gün önce PKK'lı bir grup tarafından kaçırılan Hür Dava Partisi Dicle İlçe Başkanı Ercan Alparslan serbest bırakıldı. HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partilerinin Dicle İlçe Başkanı Alparslan'ın serbest bıraktığını açıkladı. 

Alparslan'ın serbest bırakılacağı konusunda ailenin akşam saatlerinde bilgilendirildiğini belirten Yapıcıoğlu, "Alparslan'ın amcası oğlu ve kardeşi bugün onu kırsal bir yerden alıp eve getirdiler. Herhangi bir fiziki şiddete maruz kalmamış. Alparslan, evinde ve sağlık durumu iyi" dedi.

Yapıcıoğlu, konuya ilişkin daha sonra basın açıklaması yapacaklarını söyledi. 

Alparslan'ın kaçırılmasının ardından Yapıcıoğlu BDP ve PKK'yı sorumlu tutmuş ve bu olayın 'savaş ilanı sayılabileceğini' söylemişti.

Ercan Alparslan, Dicle ilçesinde, minibüsü ile işinden evine dönmek üzereyken 28 Mayıs günü Yokuşlu mevkisinde silahlı bir grup tarafından aracı durdurularak kaçırılmıştı.

Aynı gün Mardin’de seçim döneminde HÜDA-PAR için çalışan Mehmet Uğurtay adlı bir kişi öldürülmüştü. 

 

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