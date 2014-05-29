Hüda-Par ilçe başkanı kaçırıldı

Diyarbakır'da Hüda-Par Dicle İlçe Başkanı Ercan Alparslan, aracına binen silahlı kişilerce kaçırıldı. Partinin genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, olayla ilgili PKK'yı işaret etti.

İddiaya göre ilçe başkanı, aracıyla işten eve dönerken Yokuşlu mevkiinde bir grup tarafından durduruldu.

Araca binen silahlı kişiler, Ercan Alparslan'ı kaçırdı.

İlçe başkanının PKK'lılar tarafından kaçırıldığını öne süren Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Alparslan'ın serbest bırakılması için BDP'ye çağrıda bulundu.

Yapıcıoğlu, "Dicle ilçe başkanımız terör örgütü tarafından kaçırıldı. BDP'ye çağrım; ilçe başkanımızı bir an önce kılına zarar gelmeden serbest bıraksınlar. Aksi takdirde bunun sorumluluğunu taşıyacaklardır" ifadelerini kullandı.