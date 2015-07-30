PKK sözcüsü Agit: Çözüm süreci yeniden başlatılabilir

PKK'nın KCK Dış İlişkiler Sözcüsü Demhat Agit, "Çözüm süreci yeniden başlatılabilir" dedi. BBC Türkçe'ye konuşan Agit, çözüm süreciyle ilgili Abdullah Öcalan'ın devreye girebileceğini söyledi. Agit, "Bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesi için devreye girip, süreç tekrardan başlatılabilir. Bu kadar da basit olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

'Umudumuzu hâlâ sürdürüyoruz'

Kamuoyunda çözüm sürecinin geldiği son nokta ile ilgili olarak "Çift taraflı bir ateşkesin olmadığı bir yerde siyasal bir çözümde bahsetmek zor" diyen Agit, "Bu konuda umudumuzu hala sürdürdüğümüzü söyleyebiliriz çünkü çok zor olduğuna inanmıyoruz. Yanı başlarında, ellerinde önderliğimiz var. Tutsaktır. Tekrardan görüşmelerle bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesi için devreye girip, süreç tekrardan başlatılabilir. Bu kadar da basit olduğunu söyleyebiliriz. Çok zor bir mesele değil" diye konuştu.