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Dünya
Deutsche Welle

Merkel'den çözüm süreci çağrısı

Türkiye Başbakanı Davutoğlu ile görüşen Almanya Başbakanı Merkel, Ankara'ya barış sürecini sürdürme çağrısı yaptı.

26 Temmuz 2015 20:32


Başbakan Merkel'in Davutoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıklayan Alman hükümet sözcüsü yardımcısı Georg Streiter, Merkel'in Ankara'ya barış sürecindeki tüm zorluklara rağmen Kürtlerle barış sürecinden vazgeçilmemesi çağrısında bulunduğunu belirtti.

Merkel'in terörle mücadeleye Almanya'nın destek verdiğini ve Türk hükümeti ile dayanışma içinde olduğunu aktardığını ifade eden Streiter, Merkel'in aşırıların üzerine giderken 'orantılı' hareket edilmesinin göz önünde bulundurulması gerektiğini de vurguladığını kaydetti.

Telefon görüşmesinde Davutoğlu'nun Merkel'e Suruç saldırısı sonrasında düzenlenen askeri operasyonlarla ilgili bilgi verdiği de belirtildi.

Berlin'den yapılan açıklamada, tarafların dışişleri ve savunma bakanlıklarının da yakın bilgi alışverişinde bulunması kararlaştırıldığına işaret edildi.

Davutoğlu ve Merkel'in mülteci krizi ve cihatçılarla mücadele konularında da içişleri bakanlıklarının yakın işbirliği içinde olmasını ele aldıkları belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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