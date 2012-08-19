PKK saldırısında şehit olan Kürt polis kendi isteğiyle Van'a gitmiş

PKK’nın Van’da depremzedeler için kurulan Edremit Konteyner kentine düzenlediği saldırıda şehit olan Norşinli Abdurrahman Doğan’ın depremden sonra kendi isteği ile Van’a göreve gittiği ortaya çıktı.

Van-Edremit karayolu üzerinde bulunan Edremit Konteyner kentin güvenliğini sağlayan polis noktasına, araç içinden PKK’lılar tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda İstanbul’dan geçici görevle Van’a atanan polis memuru 30 yaşındaki Abdurrahman Doğan ağır yaralandı. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Doğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kendi isteği ile gitti



Kürtçe ismi Norşin olan Bitlis’in Güroymak İlçesi’nden olan şehit Doğan, 2004 yılında Dicle Üniversitesi Beden Eğitim Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne girip 2011 tarihinde mezun olan Doğan, İstanbul Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev başladı.

Doğan, Van’da 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen 573 kişinin öldüğü ve 2 binden fazla insanın yaralandığı depremin ardından Van’da görevlendirilmek için başvurmuştu. Doğan, isteği üzerine 21 Mart 2012 tarihinde Van’da görevlendirildi.



‘Norşinli kardeşimiz’



Şehit polis için dün Van Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde tören düzenlenen törende konuşma yapan Van Valisi Münir Karaloğlu, özellikle Güroymak’ın Kürtçe ismine vurgu yaparak, “Şehit kardeşimiz komşu ilimiz Bitlis’ten, Norşin’den, Norşinli bir kardemiz. Depremden sonra gönüllü olarak Van’a yardımcı olmak için buraya geldi” dedi.



Kürtçe ağıtla uğurlandı



Şehit polis Abdurrahman Doğan için ilk tören Van’da düzenlendi. Şehidin annesi Züleyha Doğan oğlu için Kürtçe ağıt yaktı. Kürtçe “Oğlum sana tabut yakışmıyor” diyen anne Doğan’ı şehidin meslektaşları teselli etmeye çalıştı. Şehidin kardeşleri ve babası Sabri Doğan da konuşmakta ve ayakta durmakta güçlük çekti. Doğan okunan duaların ardından memleketi Bitlis’in Güroymak İlçesi’ne uğurlandı. Doğan, Güroymak İlçesi’nin Değirmenli Köyü’de ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla köy mezarlığında toprağa verildi.