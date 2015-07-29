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PKK: İki polisi öldürdüğünü söyleyen 'Apocu fedai timi' bizden bağımsız, yerel güç

KCK Dış İlişkiler Sözcüsü Demhat Agit: PKK/HPG olarak yapılan bir eylem varsa bunun izahatı, gerekirse özeleştirisi yapılır.

29 Temmuz 2015 14:04

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde 22 Temmuz’da 2 polis memurunun öldürülmesi üstlenen "Apocu fedai timi" hakkında açıklama yapan KCK Dış İlişkiler Sözcüsü Demhat Agit, "Bunlar bize bağlı olmayan, kendi içlerinde örgütlenmiş olan yerel güçlerdir" dedi. 

İki polisin evlerinde başlarından tabancayla vurularak öldürülmesi ardından PKK açıklama yaparak saldırıyı üstlenmişti. PKK’nın askeri kanadı HPG tarafından yapılan ve ANF'de yayımlanan açıklamada şöyle denilmişti:

“22 Temmuz günü bir Apocu fedai timi, Suruç katliamına misilleme olarak bugün sabah 06.00 sularında Ceylanpınar’da DAİŞ çeteleriyle işbirliği içinde olan 2 polise karşı bir cezalandırma eylemi gerçekleştirmiştir.”

BBC Türkçe’den Mahmut Hamsici’ye açıklamalarda bulunan Kandil’deki KCK Dış İlişkiler Sözcüsü Demhat Agit, Ceylanpınar’da iki polisin öldüğü saldırıyı PKK’nın yapmadığını iddia etti.

PKK’lı Demhat Agit polislere yönelik saldırıyla ilgili soruları yanıtlarken, saldırıyı PKK'nın 2 polisi öldürmediğini belirterek şöyle devam etti:

"Bunlar PKK'den bağımsız birimler. Bize bağlı olmayan, kendi içlerinde örgütlenmiş olan yerel güçlerdir diye açıklandı. Bizim yaptığımız bir şeyi üstlenmekle ilgili çekincemiz yok. PKK/HPG olarak yapılan bir eylem varsa bunun izahatı, gerekirse özeleştirisi yapılır."

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