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PKK, Hakkari'de aynı anda 2 tabura saldırdı: 1 şehit

Şemdinli'nin Bağlar ile Zorgeçit köyleri arasında dün askeri konvoya düzenlenen mayınlı saldırılarda 5 asker şehit oldu, 16 PKK'lı öldürüldü

23 Ağustos 2012 19:09

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nin Derecik Beldesi Omurlu Köyü'nde bulunan Omurlu 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı ile Derecik Jandarma Taburu'na PKK'lılar tarafından bugün eş zamanlı ateş açıldı. Derecik'teki çatışmada bir güvenlik görevlisi şehit oldu.

Saldırı saat 15.00 sıralarında meydana geldi. PKK'lılar Omurlu 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı'na uzun namlulu silah, havan topu ve roketatarlarla; yaklaşık 10 kilometre uzaktaki Derecik Jandarma Taburu'na ise uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Askerler PKK'lılara anında karşılık verirken çatışma çıktı. Yüksekova ve Şemdinli'den çok sayıda helikopter bölgeye sevk edildi.

 

Derecik'te 1 şehit

 

Derecik Beldesi Omurlu Köyü'nde bulunan Omurlu 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı ile Derecik Jandarma Taburu'na PKK'lılar tarafından düzenlenen saldırıda ilk bilgilere göre 1 güvenlik görevlisi şehit oldu. Bölgede operasyonlar sürüyor.

 

5 PKK'lı öldürüldü

 

PKK'lıların uzun namlulu silahlarda düzenlediği saldırıya güvenlik güçlerin anında karşılık verdi. İlçe merkezinde çıkan çatışmada 5 PKK'lı öldürüldü. Güvenlik güçlerinin alarma geçirildiği ilçede çatışmaların zaman sürdüğü ve bazı semtlerinden silah seslerinin yankılandığı bildirildi. 

 

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