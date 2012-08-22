Savaş uçakları PKK kamplarını bombaladı

Diyarbakır'da 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nden dün havalanan çok sayıda F-16 savaş uçağı Kuzey Irak'ta bulunan ve PKK'nın en büyük kamplarından olan Zap ve Hakurk'a bomba yağdırdı.

2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nden art arda havalanan yaklaşık 10 F-16 savaş uçağı, Irak sınırına doğru yöneldi. PKK'nın Kuzey Irak'ta bulunan en büyük kamplarından olan Zap ve Hakurk'u savaş uçaklarının bombaladığı öğrenildi.

Operasyonda PKK'nın elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın bulunduğu kamplar da hedef alınırken, savaş uçaklarının saat 23.30 sıralarında üslerine döndüğü belirtildi. PKK'ya yakın internet siteleri de uçakların başta Zap olmak üzere, Türkiye sınırına yakın olan Hakurk kamplarının bombaladığını duyurdu.