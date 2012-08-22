Hakkari'de mayınlı saldırı: 5 asker şehit

Hakkari 'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Bağlar ile Zorgeçit köyleri arasında askeri konvoyun geçişi sırasında yola döşenen mayınların patlaması sonucu 5 asker şehit oldu

Dün öğle saatlerinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Bağlar ile Zorgeçit köyleri arasında, PKK’lılar tarafından yola döşenen 4 patlayıcı, askeri konvoyun geçişi sırasında patladı.

Çıkan çatışmada ilk anda 4 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Hakkari Valiliği bugün yaptığı açıklamada şehit sayısının 5'e yükseldiğini, 7 askerin yaralandığını açıkladı. Patlama sonrasında çıkan çatışmada 16 PKK'lının öldürüldüğü açıklandı.

Yaralanan 7 asker Hakkâri Askeri Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Çatışma sonrası Yüksekova’dan 2 kobra tipi helikopter ile Derecik’ten zırhlı araçlar bölgeye gitti.

BDP ’li vekil bölgede mahsur kaldı

Patlamaların ardından bölgede yoğun bir askeri hareketlilik yaşanırken, bölgede bulunan BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan da sosyal paylaşım sitesi twiitter’dan bölgede mahsur kaldığını yazdı. Canan, mahsur kaldığını "Şemdinli’ye bağlı Derecik bölgesine giderken etrafta meydana gelen çatışmalar sebebiyle mahsur kalmış bulunuyorum", "Bölgeden çıkışımıza izin verilmiyor" diye duyurdu.

Şemdinli’de tabura havan toplu saldırı

Öte yandan askeri araca mayınlı saldırının düzenlendiği saatlerde Hakkari ’nin Şemdinli İlçesi’nin İran sınırında bulunan Tekeli Jandarma Taburu’na havan toplu saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ve yaralanan olmadığı belirtildi.

İran sınırı yakınlarında olan Tekeli Jandarma Taburu’na, bugün öğlen saatlerinde saldırı düzenlendi. Havan topları ile yapıldığı belirtilen saldırıda can kaybının olmadığı belirtilirken, saldırıya askerlerin de anında karşılık verdiği belirtildi. Saldırının ardından kaçan PKK ’lılar için bölgede yoğun bir operasyon başlatıldı.