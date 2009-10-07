PKK, ailesinin gözü önünde katletti

Hakkari’de kendisini ziyarete gelen iki ağabeyiyle birlikte katledilen polis memuru Açıkgöz’ün ölümüne eşinin ve iki küçük çocuğunun da tanık olduğu ortaya çıktı. Teröristler ’yapmayın’ diye yalvaran eşi korkutmak için havaya ateş de açmış.



Hakkari’de piknik yapmak için gittikleri Depin bölgesinde teröristlerin silahlı saldırısında şehit düşen polis memuru Engin Açıkgöz ile ağabeyleri Sabri Açıkgöz ve Sadi Açıkgöz’ün cenazeleri, memleketleri Kastamonu’ya gönderildi. Şehit polis ile iki kardeşi bugün toprağa verilecek.



Van’daki uğurlama töreninde şehit polisin eşi Sevcan Açıkgöz ise ayakta durmakta zorlanınca, polis memurunun görev arkadaşları onu teselli etmek için büyük çaba gösterdi.



Babaya son kez el salladı



Tören alanında en çok yürükleri dağlayan sahne ise şehit polis memuru Engin Açıkgöz’ün çocukları oldu. Polis memurlarının kucakta taşıdığı 5 yaşındaki Hayrunnisa, tabuta ve polis memurlarının göğsünde gördüğü fotoğrafı gösterip “Baba” diyerek el sallaması ve 2 yaşındaki kardeşi Fatih Hamza’yı öpmesi yürekleri dağladı. Herkesin gözyaşı döktüğü törende Türk Bayrağına sarılı tabutların polislerin omuzunda taşınması sırasında şehit polis memurunun eşi Sevcan, daha fazla dayanamayarak baygınlık geçirdi.



Eşi ‘yapmayın’ diye yalvardı



Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre önceki gün alabalık tesislerinin bulunduğu Depin mevkiinde piknik yaptıkları alandan çıkarken ellerinde uzun namlulu silahla gelen ve PKK’lı oldukları belirtilen 3 kişinin, polis memuru Engin Açıkgöz ve ağabeylerini, eşi Sevcan ve 2 çocuğunun gözleri önünde öldürdüğü ileri sürüldü. Saldırganların, polis memuru Açıkgöz ve ağabeylerini elma bahçesinden çıkarken gördükleri ve bu sırada ateş açtıkları belirtildi. Bunu farkeden polis memurunun eşi Sevcan Açıkgöz’ün yalvarmalarına rağmen teröristlerin 3 kişiyi kurşun yağmuruna tutukları ve ona da, “Seninle işimiz yok. Çocuklarını al git buradan” dedikleri, ayrıca arkasından da korkutmak için havaya ateş ettikleri ileri sürüldü.



Operasyon sürüyor



Bu arada, kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin mevkiinde meydana gelen saldırının ardından bölgede başlatılan hava destekli operasyonlar sürüyor. Operasyonlara özel hareket polisleri ile özel eğitimli komandolar katılıyor. Hakkari Valisi Muammer Türker bu olayın Hakkari için üzüntü verici olduğunu söyledi. Vali Türker, polis memurunu şehit eden, 2 kardeşi öldürenlere karşı kapsamlı bir operasyon sürdürüldüğünü belirterek, “Yapılan incelemeler bu olayın PKK tarafından yapıldığını gösteriyor. Operasyonlar, araştırmalar sürüyor. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını ümit ediyoruz. Çünkü bu olaylar Hakkari’ye ve Hakkari halkına zarar veriyor. Yöre halkı artık huzur istiyor” dedi