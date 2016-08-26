Pizza siparişini insansız hava aracı getirecek

Domino’s Pizza şirketi, insansız hava araçlarıyla daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyor.

Pizza firması Yeni Zelanda’da, Amerikan insansız hava aracı şirketi Flirtey ile işbirliği yapıyor ve insansız hava araçları kullanılarak yapılacak ilk ticari pizza dağıtım servisini hayata geçirmek istiyor.

Eğer yerel mevzuata ilişkin engeller aşılırsa, Yeni Zelandalılar’a pizzaları, 61 metre yükseklikte uçabilen insanız hava aracı ile evlerine kadar teslim edilebilecek.

Şirket insansız hava aracıyla pizza dağıtımının test uçuşunu gerçekleştirdi. Yayınlanan videoda, Yeni Zelanda Ulaştırma Bakanı ve iki yönetici de, kendilerine teslim edilen pizzaları tattı.

Domino’s Pizza’nın internet sitesinden yayınlanan açıklamada “İnsansız hava araçlarıyla pizza dağıtımı, internetten sipariş ve GPS sistemlerine de tamamen entegre edilecek” denildi.

Yeni Zelanda, bütün insansız hava araçlarının her zaman görünür şekilde olmasını istiyor ama Domino’s ilk ticari uçuşu gerçekleştirebilmek için bunun yıl sonu itibarıyla değişeceğini umuyor.