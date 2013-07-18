Pizza dağıtmak için 'seksi' olma şartı

İsviçre’nin Waadt Kantonu Nyon şehrinde yeni faaliyete geçen Bulldog Pizza şirketi verdiği eleman ilanıyla, devletin cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele komisyonun şimşeklerini üzerine çekti.

radikal.com.tr'deki habere göre, verilen eleman ilanında, cinsiyetin belirlenmesi, ‘sadece genç, dinamik, güzel görünen ve güzel sunum yapan kadınlar aranıyor’ denilmesi Gerek kanton idaresi ve gerekse federal devletin cinsiyet ayrımı ile mücadele bürosunun dikkatini çekti.

Pizza mı satacak seks mi yapacak!?

İsviçre Federasyonu cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele bürosu direktörü Sylvie Durrer, ilanı veren şirketi sert bir şekilde eleştirerek, “Bu pizza dağıtıcıları seks mi pizza mı satacak? diye sordu. Herkesin yapabileceği pizza dağıtım işi için cinsiyet ön şartı koymak, ayrıca güzel olup güzel sunum yapma şartı getirmenin tamamen cinsiyetçilik olduğunu vurgulayan Durrer, “Maalesef İsviçre ceza yasalarına göre cinsiyet ayrımı ceza konusu olamıyor. Ancak ahlaki açıdan ve cinsiyetlere saygı bakımından doğru olmadığı kesin” dedi.

Waadt Kantonu, cinsiyet ayrımcılığı ile mücadele bürosu sorumlusu Magaly Hanselmann ise, böyle bir ilan verilmesini kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “Ev ve bürolara dağıtıma gidecek olan seksi görünümlü bu kadınların başlarına her türlü kötü olay gelebilir” dedi.

'Elemanlarımıza göz yaşartıcı sprey dağıttık'

Sadece dağıtımla pizza satacak olan şirket sahibi Peter Zehetbauer, yoğun rekabetin yaşandığı sektörde biraz daha öne çıkmak için böyle bir yöntem bulduklarını söyleyerek, “Verdiğimiz ilanın arkasındayız. Suç işlemedik. Bu cinsiyet ayrımcılığı değil. Ticari bir tercih. İnsanların hem midelerine hem de gözlerine hitap etmek istedik. Dağıtıcı kızlarımızda kötü niyetli kişilere karşı göz yaşartıcı sprey bulunacak. O açıdan da bir tehlike söz konusu değil” dedi.

Bulldog şirketinin aralarında eski bir modelinde bulunduğu dört seksi pizza dağıtıcısını işe aldığı. İş başvurusunda bulunan erkek adayların hiç birinin kabul edilmediği açıklandı.