Piyasaya 20 bin zehirli ayakkabı sürenlere 10'ar yıl hapis istemi

Piyasaya 19 bin 920 çift zehirli ayakkabı sürdüğü belirtilen 10 kişi hakkında 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı İddianamede 9 bin 699 çift ayakkabının piyasadan toplatılamadığı belirlendi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Arzu Kaya'nın haberine göre, sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle imhasına karar verilmesine rağmen piyasaya sürülen ayakkabılarla ilgili soruşturma tamamlandı. Ayakkabı firmasının sahibi ve ayakkabıların bulunduğu antreponun sorumlusunun da aralarında bulunduğu 10 kişiye 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İthali uygunsuz bulundu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu tarafıdan hazırlanan iddianamede, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan araştırma sonucunda, Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nün denetiminde bulunan bir antrepoda muhafaza edilen bir ayakkabı firmasına ait ithali uygunsuz bulunan bin 875 kutu ayakkabı cinsi eşyanın 2014 yılının Ekim ayında imhasına karar verildiği anlatıldı. Firmanın talebi üzerine imha komisyonu oluşturulduğu belirtilen iddianamede, söz konusu ayakkabıların imha edilmek üzere İzmit'teki İZAYDAŞ A.Ş'ye ait tesislerine götürüldüğü ifade edildi.

19 bin 920 çift uygunsuz ayakkabı

İddianamede imha işlemi sırasında orijinal ambalajlı kapların açıldığında götürülen ayakkabıların imha edilmesi gereken ayakkabılardan olmayıp eski, ekonomik değerini yitirmiş ayakkabılar olduğu ve bu nedenle imha işleminin durdurulduğu belirtildi. İmhaya götürülen ayakkabıların 5 araç içerisinde mühürlü halde Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü'ne ait geçici depolama alanına götürüldüğü belirtilen iddianamede, ayakkabıların Çin Halk Cumhuriyeti'nden ithal edildiği ifade edildi. 2 bin 405 kartonda 25 bin 510 adet, 272 bin 816 dolar değerinde kadın botunun gümrüklü eşya olarak denetime alındığı, yapılan inceleme sonucunda 19 bin 920 çift ayakkabı için e-uygunsuzluk belgesi düzenlendiği bildirildi.

Şüpheli konuşmalar tespit edildi

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü yetkililerince geçici depolama yerinde yapılan sayım ve tespit sonucu araçlardaki koliler içinde toplamda 33 bin 235 adet ekonomik değerini yitirmiş ve kullanılmış ayakkabı bulunduğu belirtilen iddianamede, Büyükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda ayakkabı firmasına ait iş yerinde arama yapıldığı işyerinin kamera kayıtlarının çalışmadığını bildirdiği belirtildi. Antreponun da kamera kayıtlarının incelendiği ifade edilen iddianamede, ayakkabı kolilerinin araçlara yüklenirken yükleme esnasında görevlilerin "Ağabey ne olacak bu işin sonu" , "Ne yapıyorsun, patlak malı kamera önüne tutuyorsun" şeklinde şüpheli konuşmalar yaptıklarının tespit edildiği de kaydedildi.

İnsan sağlığına zararlı ayakkabılar

Soruşturma aşamasında iç piyasaya sürülmüş ayakkabıların toplatılması çalışması yapıldığı, tespit edilen ayakkabıların toplatıldığı, piyasaya sürülen 19 bin 920 çift ayakkabıdan 10 bin 221 çift ayakkabıya el konulduğu, piyasaya sürülen diğer ayakkabıların toplatılamadığı belirtildi. İddianamede, toplatılan ayakkabılar üzerindeki inceleme sonucunda düzenlenen rapora göre, piyasaya sürülen ayakkabıların insan sağlığına zararlı nitelikte olduğunun belirlendiği vurgulandı.

10'ar yıla kadar hapis istemi

İddianamede, ayakkabı firmasına ait antrepoda bulunan ve ithaline uygunluk verilmeyen 19 bin 920 çift ayakkabıyı yasal olmayan yollarla çıkararak serbest dolaşıma soktukları iddia edilen firma görevlilerinin suçu birlikte işledikleri belirtildi. Ayakkabı firması sahibi ve sorumlusu M.S., antrepo sahibi ve sorumlusu N.T.'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında, "Dikkat ve özen yükümlüğüne aykırı davranma sonucu tüketilecek şeylere zehir katma veya bozma", "Eşyayı aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokmak" ve "İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokmak" suçlarından 3 yıl 3'er aydan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu 1.Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkeme, ayakkabıları ithal eden firmalanın yükleme ve boşaltma işlemini Esenyurt'taki iş yerinde yaptığı gerekçesiyle yetkisizlik kararı vererek dosyayı Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.