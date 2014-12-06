'15 bin zehirli ayakkabıya el konuldu'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, "Yaklaşık 15 bin civarında sağlığa zararlı ayakkabıya el konuldu. Onlar imha edilecek. Diğerlerinin de peşindeyiz" dedi.

Özgür Altuncu’nun DHA’da yer alan haberine göre, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli zehirli ayakkabıların piyasadan toplatılmasıyla ilgili son durumu gazetecilerle paylaştı. Türkiye- Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği 3. Toplantısı için Atina'da bulunan Canikli kaldığı otelde Türk gazetecilere konuştu.

Pe şindeyiz...

Bir depoda 19 bin 460 tane sağlığa zararlı kimyasal içeriği olan çift ayakkabı tespit ettiklerini söyleyen Canikli, “Henüz piyasaya sürülmemiş, imha edilmesi gereken, ama henüz imhası gerçekleşmemiş, piyasaya sürülmemiş ayakkabı ayrıca tespit edildi. Onların da en kısa zamanda imhası gerçekleştirilecek. Yaklaşık olarak 15 bin civarında sağlığa zararlı ayakkabıya el konuldu. Onlar imha edilecek. Diğerlerinin de peşindeyiz" dedi.



266 bin TL ceza

Adı geçen firmaya 266 bin TL ceza verildiğini söyleyen Canikli, “Firmanın piyasada olan 15 bin civarında ayakkabıyı toplaması, bedelini de iade etmesi gerekiyor. Bununla ilgili süre verildi. 10 gün içinde bunları toplayacağını ve bedelini ödeyeceğini ayrıca ilan etmesi gerekiyor" diye konuştu. Canikli firmanın bunu yapmaması durumunda bakanlığın devreye gireceğini ve işlem bedelinin firmadan tahsil edileceği bilgisini de verdi.



Kamuoyuna yansımayanlar var

Zehirli ayakkabıya benzer durumlarla karşılaştıklarını kamuoyuna yansımayan başka olayları da tespit ettiklerini söyleyen Canikli, "Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin bu kontrol yetkilerini kaldırdık ve tekrar bu yetkiyi devlete devrettik. Bundan sonra antrepoların tüm denetim işlemleri, bakanlığımız elemanları tarafından yapılacak. Ay sonuna kadar bütün bu devir teslim işlemleri gerçekleştirilecek" dedi.



Karşılaştırılacak

Bakan Canikli, tüm Türkiye'deki Antrepolarda sayım yapılacağını ve kayıtlarda olması gereken eşyalarla mevcut eşyaların uyumlu olup olmadıklarının tespit edileceğini de sözlerine ekledi.



15 bin ayakkabı

Zehirli ayakkabıların satışta olmadığını ancak yasa dışı satışın mümkün olabileceğini söyleyen Canikli," Ürünlerin tamamı toplatılmış vaziyette. Sonuç itibariyle 15 bin tane ayakkabı, tehlike arz ediyor. Bu ilandan sonra ne kadarının satışta olduğunu, ne kadarının geri getirildiğini görmüş olacağız" dedi.



Kamera kayıtları kayıp

Zararlı ayakkabıların piyasaya sürülerek, bunların eskilerle değiştirildiğinin kesin olduğunu söyleyen Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, " Bu malların antrepolardan çıkarıldığı günlere ilişkin kamera kayıtları da kayıp. Kamera kayıtlarının çalındığını biliyoruz. Ben bizzat orda bulunan bekçiyle ve orda bulunan tüm görevlilerle görüştüm" dedi. Canikli çalma olayının orayı bilen, içerde bulunan birilerinin eliyle olduğu konusunda kanaati olduğunu sözlerine ekledi.



Takip ediliyor

3 bin civarında ayakkabının bu firmanın raflarında bulunduğunu, ayakkabıların kim tarafından çıkarıldığını ispat etmeye çalıştıklarını söyleyen Canikli," Elimizde önemli bir bilgi var. O saatlerde bir arabanın, 24'ü 25'e bağlayan gece saat 01.00 civarında bir aracın park ettiğini biliyoruz. O takip ediliyor şuanda" dedi.



400 bin eşyayı denetledik

Piyasadaki 400 binden fazla eşyayı denetlediklerini söyleyen Canikli, " Oyuncaklardan, çocukların kullandığı emziklere kadar bir dizi eşya bu anlamda testten geçirildi. Bunların 30 binden fazlasına el konulmuş vaziyette"dedi.5 yıl öncesine göre uygunsuz ürünlerin bulunmasının azaldığını söyleyen Canikli denetimlerini sürekli yaptıklarını uygunsuz malların tespit oranının azaldığını da sözlerine ekledi. Bakan Canikli bir soru üzerine zehirli ayakkabıların menşeinin Çin olduğu bilgisini de verdi.