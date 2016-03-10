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Ekonomi

Piyasaların gözü Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek kararlarda

Avrupa Merkez Bankası bugün ne yapacak? İşte 4 ana senaryo

10 Mart 2016 15:47

Küresel ve yurt içi piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) bugün yapılacak toplantısına odaklandı. Kararlar, AMB Başkanı Başkan Mario Draghi tarafından 15:30'da yapılacak basın toplantısında duyurulacak. 

Genel beklenti bankanın fonlama faizini korurken, mevduat faizini biraz daha düşüreceği yönünde. AMB'nin tahvil alım programının da süre ve miktar olarak uzatılacağı tahmin ediliyor. 

BusinesHT’nin haberine göre, AMB'nin gerçekleştirilecek toplantısında düşük emtia fiyatlarının deflasyon riskini artırmasından dolayı para politikasında gevşemeye gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü, AMB kararının bazuka etkisi yaratması için piyasaların beklentisi olan depo faizlerinde 10 puanlık indirim ve varlık alımların 10 milyar dolarlık artış noktasının ötesine geçilmesi gerektiğini söyledi.

Garanti Yatırım Stratejisti Tufan Cömert, AMB'nin toplantısı için 4 ana senaryo ve bunlara bağlı olarak piyasaların nasıl tepki vereceğini öngören bir şema hazırladı.Garanti Yatırım'ın AMB'nin kararlarına ilişkin senaryolarları şöyle:

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