Avrupa Merkez Bankası'nın kritik toplantısı öncesi bilinmesi gereken 5 şey

Avrupa Merkez Bankası'nın yarın yapacağı para politikası kurulu öncesi Euro Bölgesi'nin, İsveç, Danimarka ve Japonya gibi negatif faizde ısrarcı olup olmayacağı merak ediliyor.

Son olarak Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi, ağırlaşan ekonomik riskler ve beklenenden daha zayıf enflasyon ortamında parasal teşvikleri gözden geçireceklerini ve euro bölgesinde fiyatları yukarı çekmek için gerekli tüm araçları kullanmaya hazır olduklarını ifade etmişti. Draghi, faizleri düşürdüğü aralık ayında da Avrupa Merkez Bankası'nın gerekmesi halinde yine bir adım atmaktan çekinmeyeceğini "Yetki alanımız içerisinde politika araçlarımızı etkili olarak kullanma konusunda sınırımız yok" diye konuşmuştu. Bu açıklama da yatırımcılar arasında faizlerin daha da düşeceği endişelerini artırdı.

BusinessHT’nin haberine göre, açıklamaların ardından tüketici fiyat endeksinin eylül ayından bu yana ilk kez gerilediği Euro Bölgesi'nin yeni faiz kararı öncesi bilinmesi gerekenler ise beş başlıkta şu şekilde toplanabilir:

1- Faiz kararı

Birçok analist AMB'nin faizleri 10 baz puan daha düşürerek -%0.4'e çekeceğini ön görüyor. Yeniden finansman faizlerinin ise yüzde 0,05 oranında kalacağı tahmin ediliyor.

Negatif faiz oranları son dönemde, küresel para birimi savaşlarını artırdığı, bankacılık kazançlarını azalttığı ve kredi koşullarını daralttığı gerekçesiyle çok fazla eleştiriliyor. Pazartesi günü açıklama yapan J.P. Morgan analistlerine göre beklenenin aksine negatif faizler, varlıkları daha verimli hâle getirdi.

2- İki kademeleri teminatlar veya ucuz krediler

Negatif faiz, bankaların bir yandan kredilerden daha az gelir elde ederken bir yandan da bilançolarında daha fazla nakit tutmaya çalıştıkları anlamına geliyor. Daha fazla negatif faizin etkisini azaltmak için AMB'nin iki kademeli teminat imkânı sunması bekleniyor. Bu, likidite fazlası olan bankalarının paralarını AMB'de teminat oranının altında bir fiyattan yatırabileceği anlamına geliyor. Danske Bank analistlerine göre bu durum da bankaların maliyetlerini azaltıyor.

3- Parasal gevşeme

Aralık ayındaki hayalkırıklığının sebeplerinden biri de varlık alımı programında aylık 60 milyar euroluk bir genişlemenin olmamasıydı. Ancak analistler, AMB'nin QE alımlarını 10 ile 20 milyar euro arası artırarak aylık alımları 80 milyar dolara çıkarmasını bekliyor.

4- Enflasyon ve büyüme talepleri

AMB'nin zayıf enflasyon ve büyüme verileri açıklayacağı da tahminler arasında. Alman bankası Berenberg'in Baş Ekonomisti Holger Schmieding'e göre 2016 büyüme tahminleri yüzde 0,2 oranında düşürülerek yüzde 1,5 olacak. Enflasyon tahminleri de yüzde 0,3 azalışla yüzde 0,7 olarak açıklanacak. Avrupa Merkez Bankas'nın mevcut enflasyon tahminleri yüzde 2 altında.

5. Avrupa Merkez Bankası toplantısı yeni bir hayalkırıklığı doğuracak mı?

Birçok ekonomist, aralık ayında negatif faize geçen AMB'nin piyasalarda yarattığı şaşkınlığı yeniden yaşatacağını söylüyor. Hollandalı Rabobank analistleri daha büyük bir faiz kesintisinin mümkün olduğunu ve bunun son olmayacağını söylüyor.