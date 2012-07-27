Draghi: Eurodan geri dönüş olamaz

Avrupa Merkez Bankası başkanı Mario Draghi euronun desteklenmesi için ne gerekiyorsa yapılacağını açıkladı.

Draghi'nin güçlü mesajı Avrupa hisse senedi borsalarında olumlu etki yarattı ve euronun degeri de arttı.

Açıklama hazine bonosu faizlerinde de düşüş sağladı; İspanya'nın 10 yıllık hazine bonosu faizi yüzde 7,6'lık rekor düzeyden yüzde 7'ye indi.

Hazine bonusu faizlerinde yüzde 7'nin üzerindeki oranlar uzun erimde sürdürülemeyecek nitelikte görülüyor.

Londra Fnancial Times 100 endeksi yüzde 1 oranında değer kazanırken, Almanya'da Dax endeksi yaklaşık yüzde 2, Fransa'da da Cac endeksi yüzde 3 değerlendi.

New York'ta da gün başlangıcında hisse senetleri değer kazandı.

Draghi, Olimpiyatlar dolayısıyla Londra'da düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, Euro bölgesinin parçalanıp dağılmasını önlemek için ne gerekliyorsa yapılacağını, bunun için hükümetlerin borçlanma maliyetlerini düşürmek için de harekete geçilebileceğini söyledi.

Mario Draghi, birlik bünyesinde euro kullanımından geri dönülmeyeceğini vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası başkanının konuşması ardından euro, dolar karşısında yüzde 0,5 değer kazanarak 1,22 dolara çıktı.

Fransa Maliye Bakanı Pierre Moscovici, Draghi'nin hazine bonosu faizleri konusundaki sözlerinin "çok olumlu olduğunu" belirtti.

BBC Türkçe