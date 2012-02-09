-Draghi: Ekonomide çok yavaş toparlanma bekliyoruz FRANKFURT (A.A) - 09.02.2012 - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Avro Bölgesinde bu yıl ekonominin çok yavaş toparlanmasını beklediklerini söyledi. Draghi, ECB'nin Frankfurt'ta yapılan faiz toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Avro Bölgesinde ekonomik görünümün aşağı yönlü risklerle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. ECB Başkanı Draghi, Avro Bölgesinde enflasyonun birkaç ay daha yüzde 2'nin üzerinde kalacağını da ifade etti. -Faizi sabit tuttu- ECB, beklentilere uygun olarak gösterge faiz oranını yüzde 1'de bıraktı. Mario Draghi'nin geçen yıl Kasım ayında ilk kez ECB başkanı olarak katıldığı toplantıda, banka sürpriz şekilde gösterge faiz oranını 25 baz puan (yüzde 0,25) azaltarak yüzde 1,50'den yüzde 1,25'e, Aralık 2011'de de çeyrek puan azaltarak yüzde 1,25'ten yüzde 1'e indirmişti.