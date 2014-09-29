Piyasalarda haftanın en kritik 3 gelişmesi

Doların küresel bir yükseliş trendine girdiği şu günlerde ABD'den gelecek olumlu verilerin faizlerin artmasına neden olacağı öngörüsünden dolayı kurda bu hafta da hareketlilik yaşanabilir. Türkiye'yi ve gelişen piyasa ekonomilerini çok yakından ilgilendiren bazı konular bu hafta açıklığa kavuşuyor. Gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı piyasalar oldukça yoğun bir haftaya başlamaya hazırlanıyor.

Euro, dolar karşısında 22 ayın en düşük seviyesinde

Avrupa Merkez Bankası basın toplantısı: Hafta içerisinde Avrupa'dan açıklanacak olan enflasyon verileri, büyüme verileri, işsizlik verileri ve öncü ekonomik göstergelerin ardından Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi yine kameraların karşısına geçecek. Yeniden resesyona girmesinden artık ciddi bir şekilde çekinilen Avrupa'da Draghi'nin "bana güvenin"den öteye giderek agresif parasal genişleme adımları atıp atmayacağı bu toplantının asıl merak konusu olacak. AMB özellikle Euro Bölgesi'nde ekonomik toparlanmanın hızlanmasını bir türlü başaramazken, parasal genişlemeye gideceğine dair güçlü sinyaller vermesinin ardından euro dolar karşısında 22 ayın en düşük seviyesine kadar geriledi.

Dolarda yukarı yönlü hareket görülmesi olası

ABD İstihdam Raporu: ABD'den pozitif veriler gelmeye devam ettikçe yatırımcılar gelişen piyasalardaki paralarını çekerek dünyanın en büyük ekonomisine geri dönüyor. Dolayısıyla ABD'de yaptıkları yatırımlar için daha fazla dolar kullanınca doların fiyatı artıyor. Geçtiğimiz hafta 2,26 seviyesine kadar çıkan dolar bu sabah itibariyle daha da yukarı çıkabileceği sinyali veriyor. ABD'de Cuma günü açıklanacak olan istihdam verilerine yönelik beklenti ise oldukça pozitif. 200,000'in çok üzerinde bir rakam çıkması durumunda dolarda yine yukarı yönlü bir hareket görülmesi olası.

Kredi derecelendirme Türkiye için durağandan negatife çekilebilir

Fitch Türkiye raporu: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch son zamanlarda Türkiye'ye yaptığı uyarıların ve geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de gerçekleştirdiği toplantının ardından yine 3 Ekim Cuma günü Türkiye üzerine raporunu açıklayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonunda yaptığı konuşmalarda yine eleştirdiği kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye ekonomisi için görünümü "durağan"dan "negatif"e çekebileceği söyleniyor. Kredi notunda ise herhangi bir indirim yapılması beklenmiyor.